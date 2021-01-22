Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Amerika ve Meksika sınırına yapılan pembe tahterevalli ‘2020 Yılının Tasarımı’ unvanını kazandı

Amerika ve Meksika sınırına yapılan pembe tahterevalli ‘2020 Yılının Tasarımı’ unvanını kazandı

Seray Üstün Seray Üstün 22.01.2021 13:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Amerika ve Meksika sınırına yapılan pembe tahterevalli ‘2020 Yılının Tasarımı’ unvanını kazandı

Ronald Rael ve Virginia San Fratello'nun, ABD ve Meksika sınırına kurdukları parlak pembe renkli tahterevalliler "2020 Yılın Tasarımı" unvanını kazandı.

Eğlence düşkünü çocukların hemen dikkatini çeken bu tahterevalliler aynı zamanda sosyal ve sanatsal bir anlama sahiptir. Amerika ve Meksika arasındaki sınıra yapılan bu projenin yaratıcıları Donal Trump’ın birçok duyguyu harekete geçiren politikalarına bir yanıt olarak tahterevalli uygulaması ortaya çıktığını belirtti. Yas dışı göçlere, sınır dışı edilme ve gözaltına alınma eylemlerine maruz kalan bu sınır artık pozitif renklerle anılıyor. . Londra Dizayn Müzesi'nin yöneticisi ve CEO'su, bu kurulumu "İnsanlığın, nasıl bizleri bölmeyi çare bulan güçlerin ötesine geçebilir olduğunu gösteren, özgün ve dokunaklı bir hatırlatıcı." olarak ifade etti. ABD’nin duvar inşa etme planları, insanların bağlantısı için yeni yollar bulma ihtiyacını alevlendirdi ve bu proje, belki de en güçlü dışa vurumlarından bir tanesiydi.

tahterevalli2

"Teeter-Totter Duvarı" adını verdikleri bu tahterevalli kurulumuyla ilgilenen asıl iki isim, Kaliforniya Üniversitesi (UC Berkeley) profesörü Ronald Rael ve San Jose Eyalet Üniversitesi doçenti Virginia San Fratello'ydu. 2009'da, Meksika'nın Juarez kentinden olan sanat topluluğu Collective Chopeke’in de yardımlarıyla, sonunda Sunland Park şehrine kurulumu 10 yıl sonra gerçekleştirilmiş olan pek çok kavramsal çizim üzerine çalışmışlardı. İki akademisyenin 10 yıllık iş birliğinin doruk noktası bu projeydi. Temmuz 2019'da yerleştirilen bu tahterevallilerin kurulumu sadece 20 dakika sürdü, ama duvarın diğer tarafındaki insanlarla etkileşime geçmeye ya da sadece biraz olsun eğlenmeye ve çocuk gibi hissetmeye istekli olan yoldan geçen insanların hemen ilgisini çekti.

ÇALIŞMA 10 YIL SÜRDÜ

tahterevalli

Rael ve Fratello'nun fikirlerini kavramsallaştırmaları zaman aldı ama 10 yıllık bir çalışmanın sonucunda sonunda gerçekleşti. "Teeter-Totter Duvarı" kurulumunun, " 2020 Yılın Tasarımı" olarak isimlendirilmesi Rael ve San Fratello için büyük bir sürpriz oldu. Proje, koronavirüsün 3D görselleştirilmesi, Oscar ödüllü Güney Kore yapımı olan Parazit filminin Lee Ha Jun’un tarafından yapılan set tasarımı ve İngiliz rapçi Stormzy’nin 2019’da Glastonbury’de giydiği Bansky tarafından tasarlanan bayrak desenli koruyucu yeleği gibi 70 farklı aday ile birlikte aday gösterilmişti. Unvanı kazanan parlak pembe renkli tahterevallilerin yaratıcıları projelerinin ödüle layık görülmesini beklemiyordu. Rael, "Önemli olan şu ki, daha fazla yeni duvarlar yerine yeni köprüler inşa etme hayali kurduğumuz zamanlar geldi." ifadeleriyle birleştiriciliğe vurgu yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
‘İki dirhem bir çekirdek’ deyimin Osmanlı’ya dayanan hikayesi!‘İki dirhem bir çekirdek’ deyimin Osmanlı’ya dayanan hikayesi!
Atatürk’ün anısını yaşatan dünya şehirleri...Atatürk’ün anısını yaşatan dünya şehirleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

Jason Statham gizli gizli Antalya’ya geldi!

Jason Statham gizli gizli Antalya’ya geldi!

Bu iş için öğretmenliği bıraktı! Şimdi...

Bu iş için öğretmenliği bıraktı! Şimdi...

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Koruma altına alındı! Yine de başı beladan kurtulmadı

Koruma altına alındı! Yine de başı beladan kurtulmadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı

Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı

+18 filmin başrolü oldu! İlk kare nefes kesti

+18 filmin başrolü oldu! İlk kare nefes kesti

Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Diğer Haberler

TV yayın akışı 22 Ocak 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

22 Ocak 2021 TV yayın akışı!

Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 21 Ocak 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım adını zirveye yazdırdı?

Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘İki dirhem bir çekirdek’ deyiminin gerçek hikayesi!

‘İki dirhem bir çekirdek’ deyimin Osmanlı’ya dayanan hikayesi!

The Simpsons çizgi dizisinin geçmişten günümüze nasıl tahmin ettiğini bir türlü anlayamadığımız 15 olay!

Kehanet mi? The Simpsons'ın tahmin ettiği 15 şaşırtıcı olay!

Çizgi filmleri gerçek hayata çevirdiler! Evleri yeniden yarattılar

Gerçek hayatta yapılmış 10 çizgi film evi!

Bu iş için öğretmenliği bıraktı! Şimdi...

Bu iş için öğretmenliği bıraktı! Şimdi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.