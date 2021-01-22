Amerika ve Meksika sınırına yapılan pembe tahterevalli ‘2020 Yılının Tasarımı’ unvanını kazandı

Eğlence düşkünü çocukların hemen dikkatini çeken bu tahterevalliler aynı zamanda sosyal ve sanatsal bir anlama sahiptir. Amerika ve Meksika arasındaki sınıra yapılan bu projenin yaratıcıları Donal Trump’ın birçok duyguyu harekete geçiren politikalarına bir yanıt olarak tahterevalli uygulaması ortaya çıktığını belirtti. Yas dışı göçlere, sınır dışı edilme ve gözaltına alınma eylemlerine maruz kalan bu sınır artık pozitif renklerle anılıyor. . Londra Dizayn Müzesi'nin yöneticisi ve CEO'su, bu kurulumu "İnsanlığın, nasıl bizleri bölmeyi çare bulan güçlerin ötesine geçebilir olduğunu gösteren, özgün ve dokunaklı bir hatırlatıcı." olarak ifade etti. ABD’nin duvar inşa etme planları, insanların bağlantısı için yeni yollar bulma ihtiyacını alevlendirdi ve bu proje, belki de en güçlü dışa vurumlarından bir tanesiydi.

"Teeter-Totter Duvarı" adını verdikleri bu tahterevalli kurulumuyla ilgilenen asıl iki isim, Kaliforniya Üniversitesi (UC Berkeley) profesörü Ronald Rael ve San Jose Eyalet Üniversitesi doçenti Virginia San Fratello'ydu. 2009'da, Meksika'nın Juarez kentinden olan sanat topluluğu Collective Chopeke’in de yardımlarıyla, sonunda Sunland Park şehrine kurulumu 10 yıl sonra gerçekleştirilmiş olan pek çok kavramsal çizim üzerine çalışmışlardı. İki akademisyenin 10 yıllık iş birliğinin doruk noktası bu projeydi. Temmuz 2019'da yerleştirilen bu tahterevallilerin kurulumu sadece 20 dakika sürdü, ama duvarın diğer tarafındaki insanlarla etkileşime geçmeye ya da sadece biraz olsun eğlenmeye ve çocuk gibi hissetmeye istekli olan yoldan geçen insanların hemen ilgisini çekti.