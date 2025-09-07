Mynet Trend

Amerika'ya sığınan kadın trende vahşice öldürüldü! O görüntüler kan dondurdu

Ukrayna’daki savaştan kaçarak Amerika’ya sığınan 23 yaşındaki Iryna Zarutska, tren yolculuğu sırasında vahşice bıçaklanarak öldürüldü. Yayınlanan görüntüler kan dondurdu.

Amerika’ya sığınan 23 yaşındaki Ukraynalı Iryna Zarutska, Kuzey Carolina’da tren yolculuğu sırasında vahşice bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Amerika ya sığınan kadın trende vahşice öldürüldü! O görüntüler kan dondurdu 1

Charlotte Area Transit System tarafından yayımlanan görüntüler, 22 Ağustos akşamı saat 22.00’den hemen önce yaşanan trajediyi ortaya koydu. Pizzacı üniformasıyla trene binen Zarutska, telefonuna bakarken arkasında 34 yaşındaki Decarlos Brown Jr. bulunuyordu.

Amerika ya sığınan kadın trende vahşice öldürüldü! O görüntüler kan dondurdu 2

DAHA ÖNCE HAPİS YATMIŞ

Bıçağını çıkararak genç kadını en az üç kez, biri boynuna olmak üzere bıçakladı. Brown, bir sonraki durakta trenden indi. Polis, olay yerine yakın bir noktada bıçağı buldu. WSOC-TV’nin haberine göre, Brown daha önce ölümcül silahla soygundan 5 yıl hapis yatmıştı. Ocak ayında ise “911’i kötüye kullanma” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

