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  4. Utandığı için doktora bile gidemedi! Penisinde metal halka sıkışan 72 yaşındaki adam cinsel organının bir kısmını kaybetti

Utandığı için doktora bile gidemedi! Penisinde metal halka sıkışan 72 yaşındaki adam cinsel organının bir kısmını kaybetti

23.01.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Changsa bölgesinde yaşayan 72 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam cinsel organına halka şeklinde bir demir parçası yerleştirdi. Uzun uğraşlara rağmen cinsel organından halkyı çıkartamayan adam 6 ay boyunca bu şekilde yaşadı. Sonunda ise dayanılmaz bir acıyla hastaneye gitmek zorunda kalan adam cinsel organının bir kısmını kaybetti.

Utandığı için doktora bile gidemedi! Penisinde metal halka sıkışan 72 yaşındaki adam cinsel organının bir kısmını kaybetti

Çin’in Changsa bölgesinde yaşayan 72 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam cinsel organına demir bir halka parçası yerleştirdi. Halka cinsel organında sıkışan adam utandığı için tıbbi yardım almaktan çekindi ve 6 ay boyunca halkayla yaşadı. Cinsel organında yoğun bir acı hisseden adam aylar sonra hastaneye gitti.

İTFAİYEYE HABER VERDİLER

Hastaneye başvuran 72 yaşındaki adama müdahale eden doktorlar başlangıçta cerrahi kesme aletiyle yüzüğü çıkartmaya çalıştı. Doktorların girişiminin başarısız olmasından sonra devreye itfaiye ekipleri girdi ve dairesel testere ile halka kesildi.

İŞLERİN YOLUNDA GİTMEDİ

Halkanın cinsel organından çıkartılmasından sonra doktorlar yaptığı incelemede adamın penisinde kan akışının gitmemesi nedeniyle ölü dokuların olduğunu tespit etti. Cerrahi işlemle cinsel organının bir bölümü alınan adam 7 gün boyunca hastanede kaldı ve ancak 2. ayın sonunda idrarını yapabilecek kadar iyileşti.

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Çin cinsel organ

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