Amerikan okullarındaki saldırı önlemleri: Tek tek gösterdi!

Türkiye’de de son dönemde küçük yaş gruplarındaki çocukların karıştığı silahlı saldırı olaylarının artışının ardından okullardaki güvenlik zafiyeti tekrardan gündem oldu.

Türkiye'de yaşanan acı olayın ardından ABD’de yaşayan bir Türk öğrencinin okulundaki güvenlik sistemini değerlendirdiği video ile sosyal medyada gündem oldu. Amerika son yıllarda artan okul saldırıları nedeniyle eğitim kurumlarında alınan önlemler dikkat çekti.

SINIF KAPILARI KURŞUN GEÇİRMEZ

Paylaşılan görüntülerde okulun ana giriş kapısının görece daha zayıf olduğu belirtilirken, asıl dikkat çeken detay sınıf kapıları oldu. Öğrenci, sınıf kapılarının kurşun geçirmez olduğunu ve sadece içeriden açılabildiğini ifade etti. Ayrıca ders sırasında bu kapıların sürekli kapalı tutulduğu vurgulandı.

OKULDA SÜREKLİ POLİS GÖREV YAPIYOR

Videoda yer alan bir diğer önemli detay ise okul girişinde sürekli bir polisin görev yapması. Olası bir saldırı durumuna karşı anında müdahale edilmesi amaçlanıyor.

