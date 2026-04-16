Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Amerikan okullarındaki saldırı önlemleri: Tek tek gösterdi!

İçerik devam ediyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye’de artan okul saldırısı endişesiyle güvenlik önlemleri yeniden tartışılırken, ABD’de bir Türk öğrencinin paylaştığı görüntüler dikkat çekti. Kurşun geçirmez sınıf kapıları, içeriden kilit sistemi ve okulda sürekli görev yapan polis gibi uygulamalar, sosyal medyada “okullarda güvenlik nasıl olmalı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye’de de son dönemde küçük yaş gruplarındaki çocukların karıştığı silahlı saldırı olaylarının artışının ardından okullardaki güvenlik zafiyeti tekrardan gündem oldu.

Türkiye'de yaşanan acı olayın ardından ABD’de yaşayan bir Türk öğrencinin okulundaki güvenlik sistemini değerlendirdiği video ile sosyal medyada gündem oldu. Amerika son yıllarda artan okul saldırıları nedeniyle eğitim kurumlarında alınan önlemler dikkat çekti.

SINIF KAPILARI KURŞUN GEÇİRMEZ

Paylaşılan görüntülerde okulun ana giriş kapısının görece daha zayıf olduğu belirtilirken, asıl dikkat çeken detay sınıf kapıları oldu. Öğrenci, sınıf kapılarının kurşun geçirmez olduğunu ve sadece içeriden açılabildiğini ifade etti. Ayrıca ders sırasında bu kapıların sürekli kapalı tutulduğu vurgulandı.

OKULDA SÜREKLİ POLİS GÖREV YAPIYOR

Videoda yer alan bir diğer önemli detay ise okul girişinde sürekli bir polisin görev yapması. Olası bir saldırı durumuna karşı anında müdahale edilmesi amaçlanıyor.

(Kaynak video: https://www.instagram.com/reel/DU8sJmrDr19/?utm_source=ig_web_copy_link )

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Amerika silah okul abd saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.