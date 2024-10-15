Amin Reis fenomen Gizem Yıldız'dan olay açıklama! İstanbul'u terk etti, anne ve babasını sildi!

Erkek arkadaşıyla çektiği videoda "Amin amin" sözüyle ünlenen ve kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan fenomen Gizem Yıldız, geçtiğimiz aylarda önce burun ameliyatı daha sonra da dudak dolgusu yaptırmıştı. Estetiklerine devam eden fenomen, yeniden estetik yaptırmak isterken yüzünü yakmıştı.

Gizem Yıldız, "Bir şeyi çok iyi anladım, insanlar için süslenmeye hiç gerek yok. Benim cildimde asla böyle şeyler yoktu bakın, bir tane güzellik merkezine gittim. O güzellik merkezi buraya işlem yapacağım dedi ve benim buramı yaktı. Bu şu an geçmiyor biliyor musunuz?" demişti.

İSTANBUL'U TERK ETTİ! EŞYALARINI ÇÖPE ATTI!

Estetik faciasından sonra ise Gizem Yıldız, peşpeşe yayınladığı videolarda İstanbul'dan Sivas'a taşınacağını ve eşyalarını çöpe attığını söyledi. Ailesini de sildiğini belirten Yıldız, "İstanbul'daki evi boşalttık buradan bir çöp bile götürmek istemiyoruz. Ne abim Antalya'ya ne de ben Sivas'a. Bazılarını ihtiyaç sahiplerine geri kalanını da çöpe attık. Buradan çıktığımız için çok mutluyuz. Kendisine muhtaç olmamızı bekleyen bazı insanlar vardı. Onlar bizden daha acınası haldeler." dedi.

"ANNE VE BABAYA İHTİYACIM YOK"

Gözleri dolan TikTok fenomeni Yıldız, "Bundan sonra tamamen biz varız. Ben, eşim ve abim. Başka kimse yok, böyle daha mutluyuz. Anladım ki bazı konularda bir insanın anne babaya ihtiyacı olmuyor. Ben tamamen bunu yaşıyorum. Rabbim sizi anne babanıza bile muhtaç etmesin." ifadelerini kullandı.