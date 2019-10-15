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Amine Gülşe eşi Mesut Özil’in doğum günün kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

Yaklaşık dört ay önce İngiliz futbol takımı Arsenal'de oynayan Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe, sosyal medya hesabından, romantik bir paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı...

Amine Gülşe eşi Mesut Özil’in doğum günün kutladı

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, İngiliz futbol takımı Arsenal’de oynayan eşi Mesut Özil’in doğum gününü, Instagram hesabından kutladı. “Doğum günün kutlu olsun ömrüm” yazan Gülşe, paylaşımına “Nice mutlu senelere inşallah. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın” diyerek devam etti.

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Amine’nin paylaşımı 100 binin üzerinde beğeni, binlerce yorum aldı. Ünlü futbolcu ise doğum gününü kutlayan eşinin paylaşımının altına kalp ve öpücük emojisi koymayı ihmal etmedi.

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8 Haziran 2019’da hayatlarını birleştiren çift, uzun yıllardır birlikteydi. Çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Birbirlerine çok yakıştırılan çift, aşklarını da dolu dolu yaşamaya devam ediyor.

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Amine Gülşe mesut özil

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