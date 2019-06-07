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Amine Gülşe ve Mesut Özil dünya evine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2019 20:53 | Son Güncelleme

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe dünya evine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düğüne katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Futbolcu Mesut Özil, Amine Gülşe ile Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel'de dünyaevine girdi.

Çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıyarken, nikah şahitliklerini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.

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Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etti.

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Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor ve sanat camiasından önemli isimler de katıldı.

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