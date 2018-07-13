Amine Gülşe ve Mesut Özil tatilde! Yan locaları da kapattılar

Mesut Özil, Almanya’nın Dünya Kupası’na grup maçlarında veda etmesinin ardından ırkçı saldırıların hedefi haline gelmişti. Bu saldırılar yüzünden Alman Milli Takımı ile yollarını ayıracağı konuşulan yıldız futbolcu, moral bulmak için sevgilisi Amine Gülşe ile tatile çıktı.

Halen İngiltere’nin Arsenal takımında forma giyen Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe ile Çeşme’ye gitti. Çift önceki gün Spiaggia Grande Beach’teydi. Direkt kendileri için hazırlanan locaya geçen Özil ve Gülşe, rahatsız edilmemek için yan locayı da kapattı.

Localara giden yolun bile dubalarla kesilmesini isteyen çift, bu çabasına rağmen görüntülenmekten kurtulamadı. İskele üzerinde yaşadıkları romantizm objektiflere de yansıdı. Çiftin önümüzdeki yaz nikah masasına oturması bekleniyor.



