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Amintas Kaya Mezarı nerede? Amintas Kaya Mezarı nasıl gidilir? Amintas Kaya Mezarı giriş ücreti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 10.12.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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Milattan önce 4. yy'dan kalma Amintas Kaya mezarı statüsü yüksek kişiler için yapılmış. Günümüze kadar ulaşabilen bu kaya mezarları Fethiye'nin simgesi haline gelmiş.

Fethiye ilçe merkezinde gezerken kafanızı kaldırıp baktığınızda kayalara oyulmuş devasa mezarlar görürseniz şaşırmayın. Bu mezarların en güzel ve en görkemlisi Amintas Kaya Mezarı'na yüze yakın düzgün basamakla çıkılıyor. Bu mezar aşağıdan da göründüğü gibi yaklaştıkça, büyüklüğü karşısında duyulan hayranlık artıyor.

kral amintas kaya mezarı

Amintas Kaya Mezarı Fethiye’nin simgesi olup, Likyalılara ait bir kaya mezarı. 1957 yılında yaşanan büyük depremden sonra, Telmessos Antik Kenti’nden günümüze sağlam ulaşan en etkileyicisi kaya mezarı olan Amintas, İon düzeninde yapılmış. Defineciler tarafından birşey çıkacağı düşüncesiyle tahrip edilmiş ve bazı bilinçsiz ziyaretçiler tarafından duvarlarına yazılar yazılmış.

amintas kaya mezarı nasıl gidilir

Soldaki sütunun orta kısmında, M.Ö. 4. yy. alfabesi ile ''herpamiasoğlu amintas'' yazılı. Ancak bu kişinin kimliği tam olarak bilinmiyor. Ayrıca mezara çıkıldığında şahane bir Fethiye ve deniz manzarası ziyaretçileri bekliyor.

AMİNTAS KAYA MEZARI NEREDE?

amintas kaya mezarı giriş ücreti

Amintas, Muğla ilinin Fethiye ilçesi içerisinde Kesikkapı mahallesinde bulunuyor.

Fethiye- Amintas arası 5,4 km, Muğla- Amintas arası 129 km dir.

AMİNTAS KAYA MEZARI GİRİŞ ÜCRETİ

fethiye kaya mezarları

Burası bir ören yeri. Giriş ücreti 2020 yılı için 10 tl. Müzekart geçerli.

Ziyaret saatleri
Yaz Dönemi 08:30 - 19:30
Kış Dönemi 08:30 - 18:30


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