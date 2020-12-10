Amintas Kaya Mezarı nerede? Amintas Kaya Mezarı nasıl gidilir? Amintas Kaya Mezarı giriş ücreti

Fethiye ilçe merkezinde gezerken kafanızı kaldırıp baktığınızda kayalara oyulmuş devasa mezarlar görürseniz şaşırmayın. Bu mezarların en güzel ve en görkemlisi Amintas Kaya Mezarı'na yüze yakın düzgün basamakla çıkılıyor. Bu mezar aşağıdan da göründüğü gibi yaklaştıkça, büyüklüğü karşısında duyulan hayranlık artıyor.

Amintas Kaya Mezarı Fethiye’nin simgesi olup, Likyalılara ait bir kaya mezarı. 1957 yılında yaşanan büyük depremden sonra, Telmessos Antik Kenti’nden günümüze sağlam ulaşan en etkileyicisi kaya mezarı olan Amintas, İon düzeninde yapılmış. Defineciler tarafından birşey çıkacağı düşüncesiyle tahrip edilmiş ve bazı bilinçsiz ziyaretçiler tarafından duvarlarına yazılar yazılmış.

Soldaki sütunun orta kısmında, M.Ö. 4. yy. alfabesi ile ''herpamiasoğlu amintas'' yazılı. Ancak bu kişinin kimliği tam olarak bilinmiyor. Ayrıca mezara çıkıldığında şahane bir Fethiye ve deniz manzarası ziyaretçileri bekliyor.

AMİNTAS KAYA MEZARI NEREDE?

Amintas, Muğla ilinin Fethiye ilçesi içerisinde Kesikkapı mahallesinde bulunuyor.