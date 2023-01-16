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  4. Amir Hadziahmetovic kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş'ın Konyaspor'a teklif götürdüğü Amir Hadziahmetovic'in oynadığı takımlar!

Amir Hadziahmetovic kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş'ın Konyaspor'a teklif götürdüğü Amir Hadziahmetovic'in oynadığı takımlar!

16.01.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amir Hadziahmetovic son dakika haberinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bosnalı futbolcu için Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Konyaspor'dan olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Peki, Amir Hadziahmetovic kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Amir Hadziahmetovic'in oynadığı takımlar...

Amir Hadziahmetovic kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş'ın Konyaspor'a teklif götürdüğü Amir Hadziahmetovic'in oynadığı takımlar!

Amir Hadziahmetovic son dakika haberinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bosnalı futbolcu için Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Konyaspor'dan olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Peki, Amir Hadziahmetovic kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Amir Hadziahmetovic'in oynadığı takımlar...

AMİR HADZİAHMETOVİC KİMDİR?

Amir Hadžiahmetovic 8 Mart 1997 ylında Nexø, Danimarka'da dünyaya geldi.

Bosnalı millî futbolcu şu an Konyaspor'da oynamaktadır.

Amir Hadžiahmetovic Altyapı kariyeri:

2003-2009 Nexø Boldklub
2009-2014 Zeljeznicar

Amir Hadžiahmetovic Profesyonel kariyeri:

2014-2016 Zeljeznicar
2016- Konyaspor

Amir Hadžiahmetovic Millî takım kariyeri:

2013-2014 Bosna-Hersek Bosna Hersek U-17
2014 Bosna-Hersek Bosna Hersek U-18
2015 Bosna-Hersek Bosna Hersek U-19
2015-2018 Bosna-Hersek Bosna Hersek U-21
2020- Bosna-Hersek Bosna Hersek

KONYASPOR'DAN AMİR HADZİAHMETOVİC İÇİN TEKLİF YAPAN BEŞİKTAŞ'A RET!

Beşiktaş, Konyaspor’a Amir Hadziahmetovic için teklif yaptı. Konyaspor, Siyah Beyazlılar'ın teklifini reddetti.

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