Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Amy Schumer’in Oscar Ödül Töreni’nde yaptığı şaka başına bela oldu! “Ölüm tehditleri alıyorum”

Amy Schumer’in Oscar Ödül Töreni’nde yaptığı şaka başına bela oldu! “Ölüm tehditleri alıyorum”

16.04.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar Ödül Töreni, her yıl dünyanın pek çok noktasından yakından takip ediliyor. Oscar'ın sunucuları arasında yer alan ünlü komedyen Amy Schumer, ödül töreninde yaptığı şaka yüzünden ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Amy Schumer’in Oscar Ödül Töreni’nde yaptığı şaka başına bela oldu! “Ölüm tehditleri alıyorum”

75.kez düzenlenen 2022 Osvar Ödül Töreni pek çok ilginç ana sahne oldu. Will Smith’in Chris Rock’a tokat atmasıyla hafızalara kazınan Oscar Ödül Töreni’nin sunucuları arasında yer alan Amy Schumer program sırasında yaptığı bir şakadan dolayı ölüm tehditleri aldığını söyledi. Schumer katıldığı programda şakayla ilgili olarak durumun zanettiğinden daha ciddi olduğunu söyledi.

Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu! &quot;Sindirmeye çalışıyorum&quot;Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu! "Sindirmeye çalışıyorum"

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

2

Schumer, Dunst için koltuk doldurucu diyerek oyuncuyu yerinden kaldırıp eşi Plemons ile konuşmaya başlamıştı. Ancak Schumer’ın bu esprisi izleyiciler ile Dunst ve Plemons hayranları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Schumer Oscar’da yaptığı bir şakanın ardından yetkililerin kendisiyle temasa geçtiğini, ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Schumer, “Hey, Kirsten Dunst’a olan sevginizi takdir ediyorum. Ben de onu seviyorum! O kraliçeye bu şekilde saygısızlık etmem" dedi.

Oscar Ödül Töreni’nde bir anda sahneye çıkıp tokat atmıştı! Will Smith’in arkadaşından savunma: Asıl nedenini biliyorumOscar Ödül Töreni’nde bir anda sahneye çıkıp tokat atmıştı! Will Smith’in arkadaşından savunma: Asıl nedenini biliyorum


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk yapımına Cannes vizesi! Galası yapılacakTürk yapımına Cannes vizesi! Galası yapılacak
Sonunda bu da oldu! Patronlar çalışanları...Sonunda bu da oldu! Patronlar çalışanları...
Sekreteriyle bakanlıkta öpüşürken yakalandı!Sekreteriyle bakanlıkta öpüşürken yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

83 yaşındaki Ukraynalı kadın anlattı! “Ölmeyi diledim”

83 yaşındaki Ukraynalı kadın anlattı! “Ölmeyi diledim”

Çivili çubukla defalarca vurdu! Öyle bir ceza verdiler ki...

Çivili çubukla defalarca vurdu! Öyle bir ceza verdiler ki...

Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”

Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”

200 ülkede aranıyordu! Sevgilisinin Facebook paylaşımı ele verdi

200 ülkede aranıyordu! Sevgilisinin Facebook paylaşımı ele verdi

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Fenomenden şaşırtan cinsellik itirafı! “500 kişiyle...”

Fenomenden şaşırtan cinsellik itirafı! “500 kişiyle...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.