Amy Schumer’in Oscar Ödül Töreni’nde yaptığı şaka başına bela oldu! “Ölüm tehditleri alıyorum”

75.kez düzenlenen 2022 Osvar Ödül Töreni pek çok ilginç ana sahne oldu. Will Smith’in Chris Rock’a tokat atmasıyla hafızalara kazınan Oscar Ödül Töreni’nin sunucuları arasında yer alan Amy Schumer program sırasında yaptığı bir şakadan dolayı ölüm tehditleri aldığını söyledi. Schumer katıldığı programda şakayla ilgili olarak durumun zanettiğinden daha ciddi olduğunu söyledi.

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Schumer, Dunst için koltuk doldurucu diyerek oyuncuyu yerinden kaldırıp eşi Plemons ile konuşmaya başlamıştı. Ancak Schumer’ın bu esprisi izleyiciler ile Dunst ve Plemons hayranları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Schumer Oscar’da yaptığı bir şakanın ardından yetkililerin kendisiyle temasa geçtiğini, ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Schumer, “Hey, Kirsten Dunst’a olan sevginizi takdir ediyorum. Ben de onu seviyorum! O kraliçeye bu şekilde saygısızlık etmem" dedi.



