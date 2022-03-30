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Oscar Ödül Töreni’nde bir anda sahneye çıkıp tokat atmıştı! Will Smith’in arkadaşından savunma: Asıl nedenini biliyorum

30.03.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Pazar günü 94. kez düzenlenen Oscar Ödül Töreni ilginç anlara sahne olmuştu. Ödül töreninin komedyen sunucusu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığıyla ilgili olarak şaka yapınca ünlü yıldız bir anda sahneye çıkarak sunucuya tokat atmıştı. Milyonlarca kişinin takip ettiği ödül töreninde yaşananlardan sonra Will Smith’in bir arkadaşı oyuncunun hareketinin asıl nedeninin çocukluk travması olduğunu söyleyerek Smith’i savundu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde 94. Akademi Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Tüm dünyanın yakından takip ettiği törende oyuncu Will Smith, törenin sunucusu Chris Rock’un eşinin rahatsızlığıyla ilgili olarak şaka yapması üzerine bir anda sahneye çıkarak tokat atmıştı ve “Karımın adını ağzına alma” diye bağırmıştı. Dünya basınında geniş yankı uyandıran olayın sonrasında Hollywood’un sevilen isimleri ile Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden tepki gelmişti. Olayın sonrasında özür dileyen Smith’e arkadaşı destek verdi. Arkadaşına göre Oscar’daki şaka Smith’in çocukluk travmasını tetikledi ve şiddetli bir tepki göstermesine neden oldu.

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“KARİYERİNİ VE İTİBARINI KURTARMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAK"

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53 yaşındaki oyuncunun arkadaşı Oscar törenine damga vuran olayla ilgili olarak, “Asıl nedenini biliyorum. Çocukluk travmasını tetikledi ve kimsenin beklemediği bir tepki verdi.” dedi. Arkadaşına göre, babası Willard Carroll Smith Sr'nin annesi Caroline'ı dövüp hiçbir şey yapmaması ve 9 yaşında kendisini çaresiz hissetmesi eşine yönelik bir şakada durumun onu çocukluğuna geri götürdüğünü söyledi.

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2021 yılında Will Smith’in anılarını kaleme alan arkadaşı,”Will kariyerini, itibarını ve hatta Oscar’ını kurtarmak için her şeyi yapacak. Olayların gidişatından dehşete düştü ve derin bir utanç duygusu hissetti. Çözümlenmemiş çocukluk sorunları için terapi gördü. Aslında Will, Chris'in karısının saç dökülmesiyle ilgili alçaltıcı yorumlarından derinden etkilenmişti. Bu durum onu annesinin babası tarafından şiddete maruz kaldığını görünce doğrudan çocukluğuna götürdü. Bu sefer oturmadı ve ne yazık ki dünya çapında 50 milyon insanın gözünün önünde bir tepki verdi” diye konuştu.

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Will Smith
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