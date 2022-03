Oscar Ödül Töreni’nde bir anda sahneye çıkıp tokat atmıştı! Will Smith’in arkadaşından savunma: Asıl nedenini biliyorum

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde 94. Akademi Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Tüm dünyanın yakından takip ettiği törende oyuncu Will Smith, törenin sunucusu Chris Rock’un eşinin rahatsızlığıyla ilgili olarak şaka yapması üzerine bir anda sahneye çıkarak tokat atmıştı ve “Karımın adını ağzına alma” diye bağırmıştı. Dünya basınında geniş yankı uyandıran olayın sonrasında Hollywood’un sevilen isimleri ile Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden tepki gelmişti. Olayın sonrasında özür dileyen Smith’e arkadaşı destek verdi. Arkadaşına göre Oscar’daki şaka Smith’in çocukluk travmasını tetikledi ve şiddetli bir tepki göstermesine neden oldu.

“KARİYERİNİ VE İTİBARINI KURTARMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAK"

53 yaşındaki oyuncunun arkadaşı Oscar törenine damga vuran olayla ilgili olarak, “Asıl nedenini biliyorum. Çocukluk travmasını tetikledi ve kimsenin beklemediği bir tepki verdi.” dedi. Arkadaşına göre, babası Willard Carroll Smith Sr'nin annesi Caroline'ı dövüp hiçbir şey yapmaması ve 9 yaşında kendisini çaresiz hissetmesi eşine yönelik bir şakada durumun onu çocukluğuna geri götürdüğünü söyledi.

2021 yılında Will Smith’in anılarını kaleme alan arkadaşı,”Will kariyerini, itibarını ve hatta Oscar’ını kurtarmak için her şeyi yapacak. Olayların gidişatından dehşete düştü ve derin bir utanç duygusu hissetti. Çözümlenmemiş çocukluk sorunları için terapi gördü. Aslında Will, Chris'in karısının saç dökülmesiyle ilgili alçaltıcı yorumlarından derinden etkilenmişti. Bu durum onu annesinin babası tarafından şiddete maruz kaldığını görünce doğrudan çocukluğuna götürdü. Bu sefer oturmadı ve ne yazık ki dünya çapında 50 milyon insanın gözünün önünde bir tepki verdi” diye konuştu.