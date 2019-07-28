Amy Winehouse'u uyuşturucuya alıştıran eski eşinden para talebi

Amy Winehouse'un kendisini uyuşturucuya alıştırdığını itiraf eden eski eşi Blake Fielder-Civil, ünlü şarkıcının mülklerinden 1 milyon sterlin para talep etti.

37 yaşındaki Fielder-Civil’in, 27 yaşında alkol zehirlenmesinden hayatını kaybeden Winehouse'un ölümünden sekiz yıl sonra, ailesinden, yüklü miktarda paranın yanı sıra aylık bir ödenek de talep ettiği belirtildi.

Winehouse’un ailesi, Fielder-Civil’in, şarkıcının mirasından hiçbir şey hak etmediğini söyledi.

Fielder-Civil ve Winehouse çiftine yakın kaynaklar, ünlü şarkıcı hayattayken Fielder-Civil’in şarkıcının yüklü miktarda parasını harcadığını anlattı. Dolayısıyla ölümünden sonra da Fielder-Civil’e para verilmesinin çok fazla olacağını söyledi.

Winehouse’un 23 Temmuz 2011’de ölümünden sonra 2,94 milyon dolarlık serveti, 63 yaşındaki annesi Janis ile 68 yaşındaki babası Mitch’e kalmıştı.

Ancak Fielder-Civil, avukatları aracılığıyla, altı yıl boyunca birlikteyken sanatçının en başarılı çalışmalarından bazılarına imza attığını, dolayısıyla servetinde hak sahibi olduğunu iddia etti.