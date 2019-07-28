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Amy Winehouse'u uyuşturucuya alıştıran eski eşinden para talebi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

Amy Winehouse'u uyuşturucuya alıştırdığını itiraf eden eski eşi Blake Fielder-Civil, şarkıcının ölümünden sekiz yıl sonra, ailesinden bir milyon sterlin para talep etti.

Amy Winehouse'u uyuşturucuya alıştıran eski eşinden para talebi

Amy Winehouse'un kendisini uyuşturucuya alıştırdığını itiraf eden eski eşi Blake Fielder-Civil, ünlü şarkıcının mülklerinden 1 milyon sterlin para talep etti.

37 yaşındaki Fielder-Civil’in, 27 yaşında alkol zehirlenmesinden hayatını kaybeden Winehouse'un ölümünden sekiz yıl sonra, ailesinden, yüklü miktarda paranın yanı sıra aylık bir ödenek de talep ettiği belirtildi.

Winehouse’un ailesi, Fielder-Civil’in, şarkıcının mirasından hiçbir şey hak etmediğini söyledi.

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Fielder-Civil ve Winehouse çiftine yakın kaynaklar, ünlü şarkıcı hayattayken Fielder-Civil’in şarkıcının yüklü miktarda parasını harcadığını anlattı. Dolayısıyla ölümünden sonra da Fielder-Civil’e para verilmesinin çok fazla olacağını söyledi.

Winehouse’un 23 Temmuz 2011’de ölümünden sonra 2,94 milyon dolarlık serveti, 63 yaşındaki annesi Janis ile 68 yaşındaki babası Mitch’e kalmıştı.

Ancak Fielder-Civil, avukatları aracılığıyla, altı yıl boyunca birlikteyken sanatçının en başarılı çalışmalarından bazılarına imza attığını, dolayısıyla servetinde hak sahibi olduğunu iddia etti.

Çift iki yıl evli kalmış, Winehouse, Fielder-Civil'e 2009'daki boşanmalarının ardından 250 bin sterlin ödemişti. Avukatlar, bu anlaşmanın detaylarının, eski eşin iddiasının başarılı olup olmayacağında belirleyici bir faktör olacağını belirtti.

Winehouse’un annesinin, Fielder-Civil'in yeni atağı karşısında üzgün olduğu bildirildi.

Fielder-Civil, 2013 yılında verdiği bir röportajda, en büyük pişmanlığının Winehouse’u uyuşturucuyla tanıştırmak olduğunu söylemişti.

Amy Winehouse, 2006’da çıkardığı Back to Black albümüyle beş Grammy kazanmıştı.


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