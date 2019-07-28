Amy Winehouse'u uyuşturucuya alıştıran eski eşinden para talebi

Amy Winehouse'un kendisini uyuşturucuya alıştırdığını itiraf eden eski eşi Blake Fielder-Civil, ünlü şarkıcının mülklerinden 1 milyon sterlin para talep etti.
37 yaşındaki Fielder-Civil’in, 27 yaşında alkol zehirlenmesinden hayatını kaybeden Winehouse'un ölümünden sekiz yıl sonra, ailesinden, yüklü miktarda paranın yanı sıra aylık bir ödenek de talep ettiği belirtildi.
Winehouse’un ailesi, Fielder-Civil’in, şarkıcının mirasından hiçbir şey hak etmediğini söyledi.
Fielder-Civil ve Winehouse çiftine yakın kaynaklar, ünlü şarkıcı hayattayken Fielder-Civil’in şarkıcının yüklü miktarda parasını harcadığını anlattı. Dolayısıyla ölümünden sonra da Fielder-Civil’e para verilmesinin çok fazla olacağını söyledi.
Winehouse’un 23 Temmuz 2011’de ölümünden sonra 2,94 milyon dolarlık serveti, 63 yaşındaki annesi Janis ile 68 yaşındaki babası Mitch’e kalmıştı.
Ancak Fielder-Civil, avukatları aracılığıyla, altı yıl boyunca birlikteyken sanatçının en başarılı çalışmalarından bazılarına imza attığını, dolayısıyla servetinde hak sahibi olduğunu iddia etti.
Çift iki yıl evli kalmış, Winehouse, Fielder-Civil'e 2009'daki boşanmalarının ardından 250 bin sterlin ödemişti. Avukatlar, bu anlaşmanın detaylarının, eski eşin iddiasının başarılı olup olmayacağında belirleyici bir faktör olacağını belirtti.
Winehouse’un annesinin, Fielder-Civil'in yeni atağı karşısında üzgün olduğu bildirildi.
Fielder-Civil, 2013 yılında verdiği bir röportajda, en büyük pişmanlığının Winehouse’u uyuşturucuyla tanıştırmak olduğunu söylemişti.
Amy Winehouse, 2006’da çıkardığı Back to Black albümüyle beş Grammy kazanmıştı.
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