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Amy Winehouse’un en yakın arkadaşı müzisyenin ölümüne dair çarpıcı açıklamalar yaptı

13.06.2021 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 27 yaşındayken alkol zehirlenmesinden hayatını kaybederek hayranlarını yasa boğan Amy Winehouse’un en yakın arkadaşı Tyler James, müzisyenin ölümüne dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Amy Winehouse’un en yakın arkadaşı müzisyenin ölümüne dair çarpıcı açıklamalar yaptı

R&B, soul ve caz türlerinde yaptığı şarkılarıyla bilinen Amy Winehouse'un en yakın arkadaşı Tyler James şarkıcının ölümüne dair konuştu.

Winehouse, Temmuz 2011'de 27 yaşındayken alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti. Şarkıcının ölmeden önce uzun yıllar madde bağımlılığından mustarip olduğu biliniyordu

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

"My Amy: The Life We Shared" (Benim Amy'im: Paylaştığımız Hayat) isimli kitabının tanıtımı için verdiği röportajda 39 yaşındaki James, ünlü sanatçıyı "çok sevdiğini" ve alkolle uyuşturucu sorunlarını çözmesinde ona yardım etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Metro'nun haberine göre James şu ifadeleri kullandı, “Amy benim dünyamdı. Bir daha başka kimseyle böyle bir bağ kurmadım ve kurmayacağım. Onu çok seviyordum.”

Onu iyileştirmek için çabaladığını belirten James bunu bir "görev" diye tanımladı. James, Winehouse'un ölümünden önce alkolü tamamen bırakmaya ve sağlıklı olmaya çok yaklaştığının anlaşılmasını istediğini ifade etti.

"NORMAL BİR HAYATA ÖZLEM DUYUYORDU"

Winehouse'un arkadaşı dünyanın en iyi şarkıcılarından biri olmanın ona iyi gelmediğini belirtti. James medyanın şarkıcının özel hayatına yönelik çok fazla spekülasyon yaptığını da söyledi. Tyler James ayrıca, “Başkalarının bir kişi üstündeki etkilerinin farkında olduğunu düşünmüyorum. Normal bir hayata özlem duyuyordu. Amy'yi mahveden en büyük şey şöhretti.” dedi.

Winehouse'un ölümünden herhangi birini sorumlu tutmayan James, bağımlılık kadar medyatik biri olmayla ünlü şarkıcının baş edemediğini ifade etti.

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