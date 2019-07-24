Anadolu Efes, Shane Larkin ile 1 yıl daha

Lacivertli beyazlı ekibin, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10 yıl aradan sonra şampiyon olmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Larkin, kulübüyle 1 yıl daha devam edecek. Fenerbahçe Beko ile çok çekişmeli bir final serisi oynayan Anadolu Efes'te Shane Larkin, performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Takımının 7 maç sonunda kupaya uzanmasında büyük pay sahibi olan ABD'li oyun kurucunun, NBA'ye döneceği iddia ediliyordu. Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1.82 boyundaki basketbolcunun 1 yıl daha lacivert beyazlı forma için mücadele edeceğini belirtti.



