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Anadolu Efes, Shane Larkin ile 1 yıl daha

Sercan Akkuş Sercan Akkuş
SPOR  | 24.07.2019 08:13 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, Shane Larkin'in 1 yıl daha Anadolu Efes'te oynayacağını açıkladı.

Anadolu Efes, Shane Larkin ile 1 yıl daha

Lacivertli beyazlı ekibin, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10 yıl aradan sonra şampiyon olmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Larkin, kulübüyle 1 yıl daha devam edecek. Fenerbahçe Beko ile çok çekişmeli bir final serisi oynayan Anadolu Efes'te Shane Larkin, performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

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Takımının 7 maç sonunda kupaya uzanmasında büyük pay sahibi olan ABD'li oyun kurucunun, NBA'ye döneceği iddia ediliyordu. Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1.82 boyundaki basketbolcunun 1 yıl daha lacivert beyazlı forma için mücadele edeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Shane Larkin Anadolu Efes Türkiye Basketbol Ligi

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