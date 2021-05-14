Anadolu mirası 7 bin yaşındaki ‘Yıldız Avcısı’ heykelcikleri ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu

Uluslararası sanat ve arkeoloji dünyasının hayranlığını toplayan ve MÖ 5 bin yıla tarihlenen "Yıldız Avcısı" adlı mermerden yapılma heykelcikler, ait olduğu Anadolu topraklarında sergileniyor. "Göremediklerinizi Göreceksiniz" adlı projeyle her ay farklı bir tarihi eseri ağırlayan İzmir Arkeoloji Müzesi'nin mayıs ayı konuğu, "Gök Gözlemcisi, Tepegöz veya İdol" olarak da bilinen Yıldız Avcısı isimli Kilya tipi heykelcikler oldu.

Şehirleşme öncesi köy topluluklarının el sanatlarında uzmanlaştığını kanıtlayan heykelcikler, yassı ve ince vücut, geniş baş ve narin silindirik boyun yapılarıyla dikkati çekiyor. Gökyüzüne yönelmiş bakışları, kabartmayla ifade bulan gözleri, kulakları ve burun yapılarıyla 7 bin yıl önce yaşayan insanların hayal gücünü yansıtan heykelcikler, müzenin özel hazine odasında ziyaret edilebilecek.

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İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, heykelciklerin çok yüksek nitelikli işçiliğe sahip olduğunu söyledi. Genel olarak Orta ve Geç Kalkolitik döneme tarihlendirilen idollerin üretiminde mermer dışında bazalt, gabro ve kumtaşının da tercih edildiği bilgisini veren Keser, heykelciklerin güneybatı ve kuzeybatı Anadolu'da ticaretinin yapılmış olabileceğini belirtti.