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Adana’nın gizli doğa cenneti ‘Pağnık’ görenleri kendisine hayran bırakıyor

Seray Üstün Seray Üstün
14.05.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bulunan ‘Pağnık’ doğal şelale ve tarihi su değirmeni doğa tutkunları tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Adana’nın gizli doğa cenneti ‘Pağnık’ görenleri kendisine hayran bırakıyor

Adana’nın Saimbeyli ilçesi Kızılağaç mahallesinde bulunan, "Pağnık suyun gözü” olarak bilinen doğal şelale görenleri büyülüyor. Kaynak sularının dev kayaların içinden çıkması, orman ve bitki örtüsü ile ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.Kızılağaç Mahalle Muhtarı Mehmet Balkan, doğal şelalenin turizme kazandırılarak yörenin büyük bir kalkınma yaşayacağını ifade etti.

Muhtar Balkan köyüne gelen hiç kimsenin kapıda kalmayacağını, herkesin kapılarının misafirlere açık olacağını söyledi. Endemik bitki türleri, Saimbeyli’nin koruma altındaki mavi kelebekleri ile birlikte doğanın adeta kusursuz bir şekilde insanları ağırladığını belirten Balkan “Burası Adana’nın en güzel mahallerinden biri. Doğa harikası şelaleleri ,el dokuması kilimleri, tarihi su değirmeni var. Pandemiden sona herkes gelip burayı ziyaret etsin. İnsanlarımızın yoğurdu sütü boldur. Adana’nın, Türkiye’nin hepsini buraya bekliyoruz. Buradaki 300 hanemiz var kimin kapısını çalsalar herkesi misafir ederler. Herkesi buraya davet ediyoruz. Burada turizm olursa burada insanlarımız kalkınır” dedi.

"ASIRLIK DEĞİRMEN GEÇMİŞ ZAMANI GELECEĞE TAŞIDI"

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Mahallelerinin saklı bir cennet olduğunu söyleyen köy sakinlerinden ve tarihi değirmenin gönüllü koruyucusu Mehmet Şener ise “Bu değirmeni çalıştıran Ali Şener büyük amcamız rahmetli oldu. Tahminen bizim bildiğimiz 100 yıllık. Kültür varlıklarını koruma altında. Hala çalışıyor. Eylül ekimde mesai başlar. Hala buğday bulgur burada geleneksel yöntem ile öğütülür. Burası saklı bir cennet. Alabalık üretim tesisleri doğası, şelaleleri ile müthiş bir yer” diye konuştu.

(İHA)

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