Anadolu Sigorta'dan sonra HGS de hacklendi! Bitcoin adresi verip 25 bin dolar istendi

Türkiye'de dün Anadolu Sigorta'nın hacklenmesi gündem olmuştu. Kullanıcılar gelen küfürlü bildirimler karşısında ne yapacağını bilemedi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise “Değerli müşterilerimiz, 9 Aralık 2024 saat 23:20’de internet alt yapımıza gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda Sigortam Cepte uygulamamız üzerinden yapılan işlemlerimizi geçici olarak durdurmuş bulunmaktayız. İlk aşamada yapılan incelemelerde sorunun mobil uygulama mesaj servisimize yetkisiz erişim kaynaklı olduğu anlaşılmıştır" denilmişti.

HGS UYGULAMASI HACKLENDİ

Yaşanan bu gelişme sosyal medyada gündem olurken, bugün benzer bir durum daha yaşandı. HGS'nin uygulaması da aynı Anadolu Sigorta gibi hacklendi ve kullanıcılara küfürlü mesaj gitti.

"25 BİN DOLAR GÖNDERMEZSENİZ TÜM VERİYİ PAYLAŞACAĞIM"

Kullanıcılara ayrıca "Eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım" bildirimi gitti. Şu an ise uygulamaya giriş yapılamıyor.

Bu durumla karşı karşıya kalan kullanıcılar ise sosyal medyada konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yaptı.

BANKA UYGULAMASINA GİREMEDİLER

Öte yandan Enpara mobil kullanıcıları da uygulamaya erişimde sıkıntı yaşadı.