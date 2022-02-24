Anadolu'yu hatırlatan şifa gibi bir lezzet: Tutmaç çorbası

Sofraların vazgeçilmezi olan çorbalar, pek çok çeşidiyle mutfaklara tat katıyor. Onlardan biri de tutmaç çorbası. Yapımına daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde rastlanan bu tarif, İç Anadolu'da da başka isimlerle yapılıyor. Tarifin, Selçuklu döneminden geldiği söyleniyor. Buram buram Anadolu kokan bu çorba neden her evde yapılmasın? İşte tarifimiz burada. Yemek yapmakta iyi olmayanlar bile rahatlıkla bu tarifi yapabilir. Tarifi bir kere yaptıktan sonra bağımlısı olabilirsiniz. Eminiz bu lezzete hepiniz bayılacaksınız.

TUTMAÇ ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

Yarım su bardağı erişte

Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 litre su

TERBİYESİ İÇİN

1,5 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

ÜZERİ İÇİN

1 küçük boy ince doğranmış soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

3 çay kaşığı kuru nane

HAZIRLANIŞI

Püf noktası: Yeşil mercimekleri haşlama esnasında çok fazla pişirmemeye dikkat edin biraz diri bırakın.

İlk olarak 1 litre sıcak suyu tencereye alarak kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine mercimek, erişte ve nohudu ekleyin.

Eklediğimiz malzemeleri karıştırarak erişteler yumuşayana kadar pişirin.

Bir kaseye terbiyesi için yoğurt, un ve yumurta sarısını ekleyerek çırpın.

Sosu için tavayı ocağa alın.

İnce ince doğradığınız soğanı ve yağı tavaya ekleyerek kısık ateşte kavurun.

Çorbanın pişmesine az kala suyundan bir iki kepçe alarak terbiyenin içine ekleyin.

Terbiyeniz ılıdığında yavaş bir şekilde çorbanın içine ekleyin ve bir yandan da karıştırmaya devam edin.

Çorbanızın kesilmemesi için terbiyede kullandığınız malzemelerin taze olmasına özen gösterin.

Ocakta olan sosunuza tuz, nane ve pul biberi ekleyip iyice karıştırın.

Artık hazır olan sosunuzu çorbanın içine ilave edin ve karıştırarak ocağı kapatın.

Tutmaç çorbanız artık hazır. Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!



