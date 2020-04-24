MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Anamız Var 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Anamız Var 2 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Anamız Var 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Anamız Var 2 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 22:32 | Son Güncelleme

Anamız Var 2 isimli Türk filmi 24 Nisan Cuma akşamı Fox TV ekranlarında olacak. Başrollerini Füsun Demirel, Alper Saldıran, Tuğçe Kurşunoğlu ve Suzan Aksoy'un paylaştığı Anamız Var 2 2019 yılında çekildi. Peki Anamız Var 2 oyuncuları kimler? Konusu nedir? İşte Anamız Var 2 filmi hakkında bilgiler.

Anamız Var 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Anamız Var 2 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Hasan Doğan'ın oturduğu, senaryosunu ise Cüneyt İnay'ın kaleme aldığı Anamız Var 2 filminin başrollerinde ise Füsun Demirel, Alper Saldıran, Tuğçe Kurşunoğlu yer alıyor. 2019 yapımı filmde, engellere rağmen evlenmeye kararlı olan çift ile onların fedakar anneleri anlatılıyor.

anamız var 2

ANAMIZ VAR 2 OYUNCULARI

Yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği, başrollerini Füsun Demirel, Alper Saldıran, Tuğçe Kurşunoğlu ve Suzan Aksoy’un paylaştığı Anamız Var 2 filmi komedi unsurları ile eğlenceli anlar yaşatıyor.

anamız var 4

ANAMIZ VAR 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sibel’in annesi Semra Hanım’ın vefatı üzerinden 6 ay geçmiştir. Artık Sibel ile Oğuz’un evlenmesine bir mani yoktur. Ülfet bu duruma çok sevinir. Fakat Firdevs hiç sevinmez.

Firdevs, Ülfet’in istediği kızı almasına mani olacak yollar arar. Zira önceki yaptıklarından ötürü mahallede yandaşı pek kalmamıştır. Firdevs, Sibel’in babası emlakçı Kamil’in evlenme isteğini duyar ve planını ince ince işleyerek Sibel ve Oğuz’dan önce Kamil ile evlenir.

anamız var 343
Kamil’in evliliği mahallede ve civar ilçelerde şok etkisi yaratır. Sibel babasının yaptıklarına anlama veremez. Kamil yalnız ölmek istemem bahanesine sığınır. Sibel’in şoku kolay kolay geçmez. Karşı çıkar, evden ayrılı ama fayda etmez. Mecburen kabullenir çünkü şu dünyada bir tek babası kalmıştır. Babasının kalbini kırmak istemez. Zira Kamil tansiyon hastasıdır, üzüntüye, sinire strese gelemez.

Ülfet ise durumu dışarda olgunlukla karşılar evde ise çıldırır. Ülfet olan oldu der ve düğün hazırlıklarına devam eder. Firdevs’in ikinci hamlesi gelmeden Oğuz ve Sibel’i evlendirmek ister.

Fakat Ülfet gitgide daha fazla zorluk yaşar. Çünkü Firdevs’in ikinci, üçüncü hatta beşinci hamlesi de hazırdır. Firdevs, Kamil’i bahane ederek Ülfet’e kök söktürmeye başlar.

Firdevs garip garip adetler uydurur. Nişanı tekrarlatır, nişan takısını artırır. Oğlan tarafına baştan elbiseler aldırır. Kiralanan eve kadar karışır. Ülfet kimi zaman sinirle kimi zaman sakinlikle karşılar durumu. Fakat sabrı sınırını geçmiştir, günde en az 100 ve la havle ile sabrını sınırlıyordur. Fakat sabrı taşar ve basar yaygarayı. Kız tarafı ve oğlan tarafı birbirine girer. Kamil’in tansiyonu yükselir hastanelik olur. Ülfet kalp krizi geçirir hastanelik olur. Firdevs bir taşla iki kuş vurduğunu düşürürken gelini Merve’nin doğum sancısı tutar ve doğuma girer. Doğum zor geçer ve Firdevs hastane de kalır.

Herkes hastanelik olur. Oğuz ile Sibel ise hepsini taburcu etmek için gelirler. Firdevs her türlü kazandığını düşünürken Oğuz ile Sibel belediye nikahı ile evlendiklerini bildirirler. Nişan, düğün, konvoy istememektedirler.

Bunu duyan Firdevs fenalaşır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Koronavirüsü yendi zor süreci anlattı: Suyun tadını bile alamıyordumKoronavirüsü yendi zor süreci anlattı: Suyun tadını bile alamıyordum
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anamız Var 2, Anamız Var 2 oyuncuları, Anamız Var 2 konusu, Anamız Var 2 nerede çekildi,

En Çok Okunan Haberler

Hastanede korkunç olay! Koronavirüs şüphelisi hasta intihar etti

Hastanede korkunç olay! Koronavirüs şüphelisi hasta intihar etti

Türkiye'den Trump'ın açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Trump'ın açıklamasına sert tepki

Canlı yayında bir anda çırılçıplak belirince...

Canlı yayında bir anda çırılçıplak belirince...

18 yıl önceki cinayeti koronavirüs ortaya çıkardı

18 yıl önceki cinayeti koronavirüs ortaya çıkardı

Trump 'büyük felaket' dedi

Trump 'büyük felaket' dedi

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki...

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki...

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yakut Kırmızı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yakut Kırmızı filmi hakkında bilgiler

TV'de ilk defa yayınlanacak!

Acil Arama filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Acil Arama ne zaman çekildi?

Ünlü yıldız başrolde! Ekran başına kilitleyecek!

Ajda Pekkan'dan karantina günlerinde spor paylaşımı

Ajda Pekkan spor yaptığı anları paylaştı! Beğeni yağdı

Burak Akkul koronavirüs süresince neler yaşadığını anlattı: Suyun tadını bile alamıyordum

Koronavirüsü yendi zor süreci anlattı: Suyun tadını bile alamıyordum

Aşk 101 Netflix’te başladı! İşte Aşk 101 oyuncuları, karakterleri ve dizinin konusu

İşte Aşk 101 oyuncuları

Karantina Can Yaman'a yaradı! İspanyolca mesaj

Karantina yaradı! İspanyolca mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.