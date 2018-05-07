Ananası yoğurtla karıştırdı! Midesine öyle bir şey oldu ki...

Sizin de vermek istediğiniz kilolarınız varsa ve bu konuda pekte başarılı olamıyorsanız, yağ yakımını kolaylaştıracak bir önerimiz var. Ananas gibi meyveleri yoğurt ile birlikte tükettiğinizde, kan şekerini daha iyi dengeleyerek metabolizmanın daha kontrollü çalışmasına yardımcı olur, yağ yakımını kolaylaştırır. Ananas mucizesi İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Diyetisyen Ece Günay Akkuş, yaz dostu ve tatil öncesinde zayıflamaya yardımcı olan besinleri anlattı. Yağlarınızı ananas ile yakın: Ananas; yağ yakımına yardımcı olan bromelain içerir. Düzenli tüketildiğinde ödem atıcı ve yağ yakıcı etkisi vardır. Ancak ananastaki şeker nedeniyle tüketimi kontrollü yapmak gerekir. Yoğurt ile birlikte tüketildiğinde kan şekerini daha iyi dengeler ve metabolizmanın daha kontrollü çalışmasına yardımcı olur. Şifa deposu çilek: Çilek, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Renginin kırmızı olmasından dolayı antioksidandır ve vücutta anti-kanserojen etki gösterir. Ağız içi yaraları tedavi edip ağız kokusuna iyi gelir. Potasyum değeri yüksek bir meyve olduğu için özellikle kalp sağlığında çok etkilidir. C vitamini içeriği yüksek olduğu için bağışıklığı kuvvetlendirir. Kişinin kendini zinde ve iyi hissetmesini sağlar. Alerjik bir meyve olduğu için kontrollü tüketilmesi önerilir. Yaklaşık altı-yedi adet çilek, bir porsiyon meyveye denktir.

Eriğin kalorisi çok düşük Baharın en güzel ve lezzetli habercisi yeşil erik, yüzde 90'ı su olduğu için kalorisi düşüktür. Erik, A, C ve K vitamini, potasyum, magnezyum gibi önemli vitamin ve mineralleri içeren bir meyvedir. Çok fazla tüketildiğinde şişkinlik ve mide ağrılarına sebep olabilir. Güçlü bir antioksidandır. Yaklaşık 10 adet yeşil erik bir porsiyon meyveye denktir. Yeşil erik, organik asit içeriği yüksek olan bir meyvedir. Tüm bu organik asitler vücudun alkali tutulmasına yardımcıdır. Chia tohumu: Lif bakımından zengindir. İçinde bulunan mineraller sayesinde kendinizi daha zinde ve enerjik hissetmenize yardımcı olur. Kontrollü tüketilmesi gereken besinlerden biridir. Semizotu tüketin: Potasyum oranı yüksektir. Sindirim sistemini çalıştırarak kabızlık problemine yardımcı olur. Yoğurt ile birlikte tüketildiğinde ve üzerine atılan kırmızı pul biber ve sarımsak ile lezzetlendirildiğinde metabolizmayı hızlandırır. Maydanoz: Zayıflama diyetlerinde sıklıkla verilmesinin nedeni, idrar söktürücü özelliğidir. Lif içeriği yüksek olduğu için uzun süre tok hissetmemize yardımcı olur.