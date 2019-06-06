Anastasia Reshetova hamile! Böyle duyurdu

2014 yılında Rusya'da güzellik yarışmasına katılıp ikinci seçilen Anastasia Reshetova sosyal medyada duyurdu.
Rap yıldızı Timati ile birlikte olan Rus model Anastasia Reshetova hamile…. Rus güzel, hamilelik fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
Anastasia Reshetova hamile Timati ile poz veren Reshetova’nın kaç aylık hamile olduğu bilinmiyor.
Öte yandan Timati de aynı fotoğrafları kendi hesabından paylaştı.
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