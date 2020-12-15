'Bir kere yaptırınca bir daha duramazsın' denilen dövmelerin 2021 yılındaki trendleri!

Yeni yılda dövme yaptırmak isteyenler araştırmalarını arttırdı. Hem anlamlı hem de estetik bir çalışma için kendilerini dövme sanatçılarının maharetli parmaklarına bırakmak için hazırlananlara “2021 dövme trendlerine bakmadan geçmeyin” diyoruz. İşte sizler için 2021 dövme trendleri...

KAMUFLAJ

2021 dövme trendlerinden biri eskiyi yeniye dönüştürmek olacak. Daha önce yaptırdığınız ve şimdilerde memnun olmadığınız dövmelerinizin üzerini kapatma zamanı geldi. Ünlü dövmeciler, 2021 yılı trendleri için “Bu yıl en büyük dövme trendleri örtbas olacak, karantina insanların kendileriyle zaman geçirmesi için çok fazla zaman tanıdı. İnsanlar kendilerinde neyi sevmedikleri ve neyi değiştirmek istediklerini buldu.” yorumunu yaptı.

CESUR ÇİZGİLER VE PARLAK RENKLER

Dövme yaptırma konusunda belki de en çok ikilemde kalınan nokta renklendirme oluyor. Çünkü şehir efsanesi halinde ilerleyen “Renkler zamanla oluyor” yaklaşımı dövme yaptırmak isteyenleri siyah mürekkebe mecbur bırakıyor. 2021 yılında bu anlayış tamamen yıkılacak. Siyah kalın çizgilerle çizilen dövmeler canlı ve cesur renklerle yeni bir nefes bulacak.