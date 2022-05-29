HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Andırın'da şakayıklar açtı! Koparmanın cezası 109 bin TL

Andırın'da şakayıklar açtı! Koparmanın cezası 109 bin TL

29.05.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki kayalıklarda şakayık ismi verilen çiçekler açtı. Endemik tür olan ve koruma altındaki çiçeği koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesiliyor.

Andırın'da şakayıklar açtı! Koparmanın cezası 109 bin TL

Doğal güzellikleri ve geniş ormanlık alanlarıyla Kahramanmaraş'ın en yeşil ilçelerinden biri olan Andırın, birçok endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor. Halk arasında 'ayı gülü' olarak da bilinen, ana vatanı Japonya ve Çin olan ancak Türkiye'de de yetişen çiçeği koparanlara 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.

3c5e82763e0502e5687a01c1aafd663e

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, şakayık çiçeğini 2 yıl önce bölgede yaptıkları doğa gezisinde keşfettiklerini söyledi. Şakayıkların genelde mayıs ayının ortalarında çiçek açtığını belirten Doğan, "10-15 günlük bir süre sonra çiçekleri soluyor. Bu çiçek genelde Toros Dağları'nın 1500 ve 2000 rakımına sahip alanlarında yetişiyor. İlçemizin değişik yerlerinde de yetişiyor ama bu alanda, bu bölgede toplu olarak yetiştiği tek alan diyebiliriz. Biz elimizden geldiğince bu zenginliklerimizi tespit etmek, korumak istiyoruz, bu sebeple de her yıl kontrol ediyoruz. Bu çiçeğin bir dalının koparılmasının yaklaşık 110 bin lira cezası olduğunu biliyoruz. Gerçekten korunması gerekilen bir değerimiz. Biz de koparmadan seyrediyoruz, seviyoruz bu güzelliklerimizi gelecek nesillere taşımak istiyoruz" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilin motoruna girdi! Sürücü çıkarmaya çalıştı ama...Otomobilin motoruna girdi! Sürücü çıkarmaya çalıştı ama...
Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktıSöylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı
Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktı

Şişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktı

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Galatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e gönderme!

Galatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e gönderme!

Kula'da katliam gibi kaza!

Kula'da katliam gibi kaza!

Korkunç olay! Taciz ettiği kadını kürekle öldürüp gözlerini çıkardı

Korkunç olay! Taciz ettiği kadını kürekle öldürüp gözlerini çıkardı

İlginizi Çekebilir

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.