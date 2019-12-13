Android 10 güncellemesi Türkiye’de indirime sunuldu

Tüm dünyada aynı anda Türkiye’de de OTA üzerinden sunulan Galaxy S10 ailesi için Android 10 güncellemesi, Samsung’un yeni arayüzü One UI 2.0 ile birlikte geliyor. G973FXXU3BSKO yapı numarasında sahip olan güncelleme yaklaşık olarak 1.9 GB büyüklüğünde olması ile dikkat çekiyor.
Android 10 ile gelen yeni özellikleri ve API’ları Galaxy S10 modellerine getiren Samsung, güncelleme konusunda artık ne kadar hassas olduğunu böylelikle kanıtlamış oldu. Güncelleme ile gelen yeniliklere geçmeden önce; güncellemeyi yüklemeden telefonunuzdaki verileri ve bilgileri yedeklemeniz gerektiğini belirtelim.
Galaxy S10 için Android 10 güncellemesi ile gelen yenilikler
KAMERA
Ekranın alt kısmında görünen modları düzenleme seçeneği eklendi.
Önizleme ekranında gizli modlara hızlıca erişebilmeniz için Daha Fazla sekmesi eklendi.
Ayarlar sizi engellemeden fotoğraf çekmeye odaklanabilmenizi için düzen geliştirildi.
TAM EKRAN HAREKETLERİ
Yeni navigasyon hareketleri eklendi.
DÜZELTİLMİŞ ETKİLEŞİMLER
Parmağınızı minimum düzeyde hareket ettirerek büyük ekranlarda daha rahat bir şekilde gezinme.
Net bir şekilde vurgulanan tuşlarda önemli öğelere kolayca odaklanma.
TEK EL MODU
Tek el modunda yeni erişim yolları: Ana ekran düğmesine çift dokunun veya ekranın alt kısmında ortadan aşağıya doğru kaydırın.
Ayarlar, Ayarlar -> Gelişmiş Özellikler -> Tel El Modu bölümüne taşındı.
KARANLIK MOD
Gündüz ve gece ortamları için gelişmiş görüntü, metin ve renk ayarları.
Karanlık modu açıkken karartılmış duvar kağıtları, Widget’lar ve alarmlar.
ERİŞİLEBİLİRLİK
Büyük metin için yüksek kontrastlı klavyeler ve düzenler geliştirildi.
Canlı konuşmayı dinleme ve metin olarak görüntüleme.
MEDYA VE CİHAZLAR
SmartThings paneli, Medya ve Cihazlar ile değiştirildi.
Medya: Telefonunuzda ve diğer cihazlarda oynatılan müzik ve video içeriklerini kontrol etme.
Cihazlar: SmartThings cihazlarınızı doğrudan quick panel üzerinden denetleme ve kontrol etme.
SİMGELER VE RENKLER
Daha net uygulama simgeleri ve sistem renkleri.
Boşa harcanan ekran alanını ortadan kaldırmak için geliştirilmiş başlık ve tuş düzenleri.
DAHA AKICI ANİSMASYONLAR
Eğlenceli bir dokunuşla gelişmiş animasyonlar.
BİYOMETRİK VERİLER
Ekran kapalıyken parmak izi simgesini gösterme seçenekleri eklendi. Simgenin her dokunduğunuzda gösterilmesini veya
Always On Display gösterilirken görünür durumda tutulmasını seçebilirsiniz
CİHAZ BAKIMI
Pil kullanım grafiğinde artık daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
Wireless PowerShare için pil sınırı ayarı ve diğer iyileştirmeler eklendi.
DİJİTAL SAĞLIK
Telefon kullanımınızı kontrol altında tutmak için hedefler belirleme.
Telefonunuzun dikkatinizi dağıtmasını engellemek için Odak modu eklendi.
Yeni ebeveyn denetimleriyle çocuklarınızın etkinliklerini takip edin.
SAMSUNG INTERNET
En çok kullandığınız özelliklere anında erişmek için hızlı menü eklendi.
Uygulama çubuğundan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Daha fazla özellikten faydalanmak için Galaxy Store’dan yeni eklentiler için destek eklendi.
SAMSUNG KİŞİLER
Kişiler için Çöp Kutusu özelliği eklendi. Sildiğiniz kişiler 15 gün boyunca Çöp Kutusu’nda kaldıktan sonra kalıcı olarak silinir.
DOSYALAR UYGULAMASI
Dosyalarınızı yanlışlıkla silmeniz durumunda geri yükleyebilmeniz için Çöp Kutusu özelliği eklendi.
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