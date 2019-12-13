Android 10 güncellemesi Türkiye’de indirime sunuldu

Tüm dünyada aynı anda Türkiye’de de OTA üzerinden sunulan Galaxy S10 ailesi için Android 10 güncellemesi, Samsung’un yeni arayüzü One UI 2.0 ile birlikte geliyor. G973FXXU3BSKO yapı numarasında sahip olan güncelleme yaklaşık olarak 1.9 GB büyüklüğünde olması ile dikkat çekiyor.

Android 10 ile gelen yeni özellikleri ve API’ları Galaxy S10 modellerine getiren Samsung, güncelleme konusunda artık ne kadar hassas olduğunu böylelikle kanıtlamış oldu. Güncelleme ile gelen yeniliklere geçmeden önce; güncellemeyi yüklemeden telefonunuzdaki verileri ve bilgileri yedeklemeniz gerektiğini belirtelim.

Galaxy S10 için Android 10 güncellemesi ile gelen yenilikler

KAMERA



Ekranın alt kısmında görünen modları düzenleme seçeneği eklendi.

Önizleme ekranında gizli modlara hızlıca erişebilmeniz için Daha Fazla sekmesi eklendi.

Ayarlar sizi engellemeden fotoğraf çekmeye odaklanabilmenizi için düzen geliştirildi.

TAM EKRAN HAREKETLERİ



Yeni navigasyon hareketleri eklendi.

DÜZELTİLMİŞ ETKİLEŞİMLER



Parmağınızı minimum düzeyde hareket ettirerek büyük ekranlarda daha rahat bir şekilde gezinme.

Net bir şekilde vurgulanan tuşlarda önemli öğelere kolayca odaklanma.