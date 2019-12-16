Android cihazlar ile ilgili Google kararı kafa karıştırdı

Huawei şirketine uygulanan ambargo büyük bir yankı uyandırmıştı. ABD tarafından uygulanan ticari yasaklardan sonra Google ve Huawei arasında yeni bir dönem başladı ve Google kendi işletim sistemi olan Android lisansını Huawei için iptal etti. Bunun sonucunda Huawei akıllı telefonlarda Google hizmetlerini kullanmak imkansız hale geldi. Görünen o ki Türkiye ile ilgili de benzer karar alınması kesinleşti.
Google tarafından birkaç saat önce konuyla ilgili bir açıklama geldi.
“Ağustos ayında Rekabet Kurumu’nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığıve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.
Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi hâlihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz.”
Bu ifadelerden sonra akıllarda büyük bir soru işareti oluştu. Google tarafından yapılan Android cihazlar açıklaması ne anlama geliyor?
Türkiye’de piyasaya sürülen yeni telefonlarda Google servisleri yüklü olarak gelmeyecek.
YouTube ve Gmail gibi Google uygulamaları telefonunuzda bulunmayacak.
Şu anda kullandığınız cihazlar bu ambargoya dahil olmayacak.
Google Play Store, Türkiye üzerinden alınan cihazlarda yer almayacak.
Google ve Rekabet Kurumu arasında devam eden görüşmelerle ilgili henüz net bir sonuç ortaya çıkmadı. Gelişmelerle ilgili sizleri haberdar etmeye Donanım Günlüğü ailesi olarak devam edeceğiz. Sizce Google tarafından alınan bu karar piyasada nasıl bir etki oluşturacak? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.
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