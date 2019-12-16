Android cihazlar ile ilgili Google kararı kafa karıştırdı

Huawei şirketine uygulanan ambargo büyük bir yankı uyandırmıştı. ABD tarafından uygulanan ticari yasaklardan sonra Google ve Huawei arasında yeni bir dönem başladı ve Google kendi işletim sistemi olan Android lisansını Huawei için iptal etti. Bunun sonucunda Huawei akıllı telefonlarda Google hizmetlerini kullanmak imkansız hale geldi. Görünen o ki Türkiye ile ilgili de benzer karar alınması kesinleşti.

Google tarafından birkaç saat önce konuyla ilgili bir açıklama geldi.

“Ağustos ayında Rekabet Kurumu’nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığıve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.

Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi hâlihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz.”