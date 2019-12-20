Android için gerçekleşecek buluşmanın detayları

Şimdi diyeceksiniz Çin‘de de bu servisler yok adamlar kral gibi kullanıyor. Evet Çin’de bu servisler yok ancak uygulama geliştiricileri için Çin bulunmaz bir nimet. Bu yüzden geliştiriciler Çin’e özel servisler kullanıyor.

Google Servisleri’nin yasaklanması demek anlık bildirim bile alamayacağınız anlamına geliyor. Sizce kaç geliştirici anlık bildirim için Türkiye’ye özel ve ücretli bir servis kullanır? Biz söyleyelim yok öyle bir geliştirici. Google’ın servisleri olmadan tüm dünyada Android bir anlam ifade etmiyor.

Google servislerini Play Store YouTube, Gmail ve Google Haritalar‘dan ibaret sanmayın. Tüm Android’le çalışan telefonlarda Google Servisleri arka planda yürütülen anlık bildirimler dahil tüm işlemleri gerçekleştiriyor. Satın alma işlemi, bildirim gönderme ve uygulama geliştirmedeki süreç Google Servisleri sayesinde sağlanıyor.

Rusya merkezli Yandex‘in Google ile Türkiye’de rekabet edemiyoruz şikayetleri üzerine başlayan bu süreçte, Google servislerinin Türkiye’de engellenme durumu yaşanmıştı. Peki, bu servislerin engellemesi neyi ifade ediyor?

Ayrıca Çin’in kurmuş olduğu sistem global pazar için uygun değil. Yani Türkiye olarak Google’ı terk edeceksek yeni bir sistem kurmamız ve bunu global uygulama geliştiricilerine sunmamız gerekiyor. Bu da hem uzun hem de masraflı bir süreç.

Rekabet Kurumu’nun aldığı karar ile 2020 yılında tanıtılacak olan hiç bir Android telefonda maalesef ki Google Servisleri kullanılmayacak. Hal böyle olunca akıllı telefon devleri Türkiye’ye giriş yapmayacaktır.

Durumun ciddiyetini anladığınıza göre gelelim haberimize. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği, Rekabet Kurumu ile Google arasında orta yolu bulmak için toplantı düzenleyeceklerini açıkladı.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği’nin başkanı Mustafa Kemal Turnacı ve yönetim kurulu üyeleri, Google İstanbul ofisine bir ziyaret düzenleyecek. Bu ziyarette Google’ın Türkiye kararı hakkında ortak yol bulmaya çalışılacak.

Umarız Rekabet Kurumu ile Google en kısa sürede anlaşır. Aksi durumda Türkiye pazarında Android pazarı yok olacak. Tuzu kuru olan Apple, bu sayede Türkiye pazarında gerçek anlamda rakipsiz kalacak. Bu da Apple’ın 15.000 TL‘den başlayan fiyatlar ile iPhone satmasının önünü açabilir.

Vladimir Putin güvenlik açıkları ile dolu olan Windows XP kullanıyor!

