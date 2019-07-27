Mynet Trend

Android için Ses Yükseltici uygulaması yayınlandı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 27.07.2019 08:13 | Son Güncelleme

Google, erişilebilirlik konusundaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Google şimdi de Android telefon kullanan ve işitme güçlüğü çekenler için ses yükseltme uygulamasını yayınladı.

Android için Ses Yükseltici uygulaması yayınlandı

Play Store’da ücretsiz olarak yayınlanan bu uygulama hemen hemen tüm Android telefonlar ile çalışıyor. Kablolu kulaklık ile çalışan uygulamayı buradan indirebilirsiniz. Ses Yükseltici’yi kullanmaya başlamak için kablolu kulaklığınızı (gerekli) takın, ardından Ayarlar > Erişilebilirlik > Ses Yükseltici’ye gidin.

Ses Yükseltme uygulaması daha rahat ve doğal bir dinleme deneyimi sağlamak için Android cihazınızdan gelen sesi iyileştiriyor. Android cihazınızdaki Ses Yükseltici özelliğini, ortamınızdaki sesleri filtrelemek, sesi güçlendirmek ve yükseltmek için kullanabilirsiniz.

Alçak sesler yükseltilirken yüksek seslerin aşırı yüklenmesi önlenir. 2 basit kaydırma çubuğuyla ses iyileştirme ayarlarını hızlı bir şekilde özelleştirebilir, dikkat dağıtan arka plan gürültülerini en aza indirmek için gürültü azaltmayı uygulayabilirsiniz.

Google Gallery Go çıktı! İndir!

Çevrenizdeki alçak sesleri artırıp yüksek sesleri azaltın.
Alçak sesleri artırarak gürültülü ortamlarda görüşmeler gerçekleştirin.
Kullanımı kolay arayüzüyle ses veya mikrofon ayarlarınızı yaparak dinleme deneyiminizi kişiselleştirin.
İstenmeyen veya dikkat dağıtan gürültüleri azaltın.

iPhone Fold ekranını LG üretecek!

Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...
Super Mario Maker 2 için önemli bir güncelleme geldiSuper Mario Maker 2 için önemli bir güncelleme geldi
Nokia klasiklerini tanıtmaya devam ediyor!Nokia klasiklerini tanıtmaya devam ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google android Ses Yükseltici

En Çok Okunan Trend Haberler

'Sarı Ömer' tedirginliği! Zehri insanı öldürüyor

'Sarı Ömer' tedirginliği! Zehri insanı öldürüyor

Böyle yöntem görülmedi! Tarlasının etrafına insan saçı döküyor!

Böyle yöntem görülmedi! Tarlasının etrafına insan saçı döküyor!

İzmir'de 20 mahalle 'veba' şüphesi ile karantinaya alındı

İzmir'de 20 mahalle 'veba' şüphesi ile karantinaya alındı

7 yaşındaki çocuğu kaçırarak taciz etmişti! Tutuklandı

7 yaşındaki çocuğu kaçırarak taciz etmişti! Tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Black Shark 2 Pro AnTuTu testinde ortaya çıktı

Black Shark 2 Pro AnTuTu testinde ortaya çıktı

Twitter'ın tasarımı kullanıcıları ikiye böldü!

Twitter'ın tasarımı kullanıcıları ikiye böldü!

Google görsellere AMP uyumu geldi

Google görsellere AMP uyumu geldi

Huawei, yaptırımlara rağmen gelirlerini arttırmayı başardı

Baskılara rağmen gelirlerini arttırdı!

ROG Phone 2 için 1.6 milyondan fazla Çinli talepte bulundu

ROG Phone 2 için müthiş talep!

Super Mario Maker 2 için önemli bir güncelleme geldi

Super Mario Maker 2 için önemli bir güncelleme geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.