Android için Ses Yükseltici uygulaması yayınlandı

Play Store’da ücretsiz olarak yayınlanan bu uygulama hemen hemen tüm Android telefonlar ile çalışıyor. Kablolu kulaklık ile çalışan uygulamayı buradan indirebilirsiniz. Ses Yükseltici’yi kullanmaya başlamak için kablolu kulaklığınızı (gerekli) takın, ardından Ayarlar > Erişilebilirlik > Ses Yükseltici’ye gidin.

Ses Yükseltme uygulaması daha rahat ve doğal bir dinleme deneyimi sağlamak için Android cihazınızdan gelen sesi iyileştiriyor. Android cihazınızdaki Ses Yükseltici özelliğini, ortamınızdaki sesleri filtrelemek, sesi güçlendirmek ve yükseltmek için kullanabilirsiniz.

Alçak sesler yükseltilirken yüksek seslerin aşırı yüklenmesi önlenir. 2 basit kaydırma çubuğuyla ses iyileştirme ayarlarını hızlı bir şekilde özelleştirebilir, dikkat dağıtan arka plan gürültülerini en aza indirmek için gürültü azaltmayı uygulayabilirsiniz.

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Çevrenizdeki alçak sesleri artırıp yüksek sesleri azaltın.

Alçak sesleri artırarak gürültülü ortamlarda görüşmeler gerçekleştirin.

Kullanımı kolay arayüzüyle ses veya mikrofon ayarlarınızı yaparak dinleme deneyiminizi kişiselleştirin.

İstenmeyen veya dikkat dağıtan gürültüleri azaltın.

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