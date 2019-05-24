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Android için Steam Chat uygulamasını yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 24.05.2019 09:15 | Son Güncelleme

Steam mobil uygulamalarını ardı arkasına yayınlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde App Store kullanım şartlarını yerine getirerek Steam oyunlarını iPhone ve iPad’e Stream etme uygulaması olan Steam Link’i indirime sunan Steam, bugün yepyeni bir uygulama ile karşımıza çıktı.

Android için Steam Chat uygulamasını yayınlandı

Steam Chat adındaki uygulama ile karışımıza çıkan oyun devi, bu uygulama ile Steam arkadaşlarını ile konuşma imkanı sunuyor.

Neler sunuyor?

-Steam arkadaşlarınızı, gruplarınızı ve konuşmalarınızı yanınızda taşıyın.
-Steam Sohbeti uygulamasında Steam istemcisi sohbetinde yer alan birçok önemli özellik yer almaktadır. Bunlardan bazıları:
-Arkadaş Listesi – Kimlerin oyunda veya çevrimiçi olduğunu görün. Tıpkı bilgisayarda olduğu gibi, oluşturduğunuz özel kategorileri ve favoriler çubuğunuzu görüntüleyebilirsiniz.
-Zengin Sohbet – Sohbetleriniz yüksek doğruluğa sahip bağlantılarla, videolarla, tweet’lerle, GIF’lerle, Giphy’yle, Steam ifadeleriyle ve çok daha fazlasıyla daha da iyi bir hâl alacak.
-Davet Bağlantıları – Bağlantı kullanarak Steam’de yeni arkadaşlar ekleyin. SMS veya e-posta olarak gönderebileceğiniz bir davet bağlantısı oluşturun.
-Özelleştirilebilir Bildirimler – Mobil bildirimler sayesinde artık hiçbir mesajı veya oyun davetini kaçırmayacaksınız. Her arkadaşınıza, grup sohbetinize ve sohbet kanalınıza özel bildirim ayarı y-pabilirsiniz.
-Grup Sohbetleri – Herkesin birbirinden haberdar olma yeri. Gruplar sayesinde topluluklarınızla iletişim hâlinde kalabilir ve en iyi arkadaşlarınızla bir oyun gecesi organize edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
android Steam Chat Steam Link app store

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