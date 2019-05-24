Android için Steam Chat uygulamasını yayınlandı

Steam Chat adındaki uygulama ile karışımıza çıkan oyun devi, bu uygulama ile Steam arkadaşlarını ile konuşma imkanı sunuyor.

Neler sunuyor?

-Steam arkadaşlarınızı, gruplarınızı ve konuşmalarınızı yanınızda taşıyın.

-Steam Sohbeti uygulamasında Steam istemcisi sohbetinde yer alan birçok önemli özellik yer almaktadır. Bunlardan bazıları:

-Arkadaş Listesi – Kimlerin oyunda veya çevrimiçi olduğunu görün. Tıpkı bilgisayarda olduğu gibi, oluşturduğunuz özel kategorileri ve favoriler çubuğunuzu görüntüleyebilirsiniz.

-Zengin Sohbet – Sohbetleriniz yüksek doğruluğa sahip bağlantılarla, videolarla, tweet’lerle, GIF’lerle, Giphy’yle, Steam ifadeleriyle ve çok daha fazlasıyla daha da iyi bir hâl alacak.

-Davet Bağlantıları – Bağlantı kullanarak Steam’de yeni arkadaşlar ekleyin. SMS veya e-posta olarak gönderebileceğiniz bir davet bağlantısı oluşturun.

-Özelleştirilebilir Bildirimler – Mobil bildirimler sayesinde artık hiçbir mesajı veya oyun davetini kaçırmayacaksınız. Her arkadaşınıza, grup sohbetinize ve sohbet kanalınıza özel bildirim ayarı y-pabilirsiniz.

-Grup Sohbetleri – Herkesin birbirinden haberdar olma yeri. Gruplar sayesinde topluluklarınızla iletişim hâlinde kalabilir ve en iyi arkadaşlarınızla bir oyun gecesi organize edebilirsiniz.

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