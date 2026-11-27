Grand Theft Auto 6 büyük bir çıkış yaptı ve oyunun geliri daha ilk gününde milyarlarca dolara ulaştı. Kendi oyunlarının çıkış tarihini GTA 6'dan uzaklaştırmayı düşünen geliştiriciler bu konuda haklı olabilir. Zira yeni bir rapor, GTA 6'nın çevrim içi oyunlar üzerindeki etkisini ortaya koydu.

CALL OF DUTY’NİN GÜNLÜK AKTİF OYUNCU SAYISININ YÜZDE 42 DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Alinea Insight’ın raporuna göre GTA 6, Call of Duty: Modern Warfare 4 gibi çevrim içi oyunları ciddi şekilde etkiledi. Alinea’nın tahminlerine göre GTA 6’nın çıkışıyla birlikte Call of Duty’nin günlük aktif oyuncu sayısı genel olarak yüzde 42, PlayStation’da ise yüzde 44 düştü.

Bu da Call of Duty'nin günlük oyuncu sayısının, kasım başındaki tahmini 8 milyon seviyesinden GTA 6'nın çıkışının ardından 4 milyonun biraz üzerine gerilediği anlamına geliyor.

Aynı rapor, Call of Duty’nin kaybettiği günlük oyuncuları geri kazanmakta zorlandığına işaret ediyor. GTA 6’nın piyasaya sürülmesinden dört gün sonra oyuncu sayısındaki düşüşün hâlâ yüzde 41 seviyesinde olduğu belirtiliyor. Ancak bu verilerin Activision tarafından açıklanan resmi rakamlar değil, tahminler olduğunu unutmamak gerekiyor. Bundan dolayı rakamlar ihtiyatla değerlendirilmeli.

FORTNITE VE EA SPORTS FC 27 TOPARLANMAYA BAŞLADI

GTA 6’nın çıkışından olumsuz etkilenen tek oyun Call of Duty olmadı. Rapora göre Fortnite günlük oyuncularının yüzde 28’ini kaybederken EA Sports FC 27’de de yüzde 27’lik bir düşüş yaşandı. Ancak her iki oyun da sonrasında önemli ölçüde toparlandı.

Rapora göre dört gün içerisinde Fortnite’ın günlük oyuncu sayısındaki kayıp yüzde 28’den yüzde 19’a, EA Sports FC 27’nin kaybı ise yüzde 27’den yüzde 20’ye geriledi.

Alinea’nın raporunda, EA tarafından önceden indirimlerle yürütülen EA Sports FC 27 pazarlama çalışmalarının yanı sıra Fortnite’ın sürekli düzenlenen etkinliklerinin ve sezon sonunun yaklaşmasının, bu iki oyuna toparlanma sürecinde Call of Duty’ye kıyasla avantaj sağlamış olabileceği belirtiliyor.

GTA 6 ONLINE RAKİPLER İÇİN DAHA BÜYÜK BİR TEHDİT OLABİLİR

Oyun geliştiricileri ve yayıncıları GTA 6’nın büyük bir başarı elde edeceğini biliyordu. Ancak onlar için en kötü dönem henüz başlamamış olabilir.

Pek çok oyuncunun GTA 6’da yüzlerce saat geçirmesi muhtemel olsa da çok oyunculu deneyimlerin cazibesi, muhtemelen söz konusu üç oyunun zamanla GTA 6 öncesindeki ortalama oyuncu sayılarına yeniden ulaşmasını sağlayacak. Ancak GTA Online’ın GTA 6 sürümü piyasaya sürüldüğünde durum farklı olabilir.

Mevcut GTA Online'ın çıkışından 13 yıl sonra günde 1 milyon dolar kâr ettiğinin bildirildiği düşünülürse, çevrim içi modun yeni sürümü GTA 6'nın tek oyunculu deneyiminin başarısını gölgede bırakabilir ve diğer çok oyunculu oyunların oyuncularını süresiz olarak bu oyunlardan uzaklaştırabilir.

Sledgehammer Games bünyesinde çok oyunculu mod kreatif direktörü olarak görev yapmış Greg Reisdorf’un sözleri bir gösterge sayılırsa Activision şimdiden GTA 6 Online’ın yaratabileceği etkiye hazırlanıyor olabilir. Reisdorf, 2025 yılında yaptığı açıklamada GTA Online’ın yeni sürümü çıktığında Call of Duty: Warzone gibi oyunların ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini belirtmişti.

GTA 6’nın çevrim içi modunun ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz netlik kazanmış değil. Bazı sızıntılar 2027’nin sonlarına işaret etse de kesin bilgiyi Rockstar ve Take-Two dışında kimse bilmiyor.

Kaynak: GameRant