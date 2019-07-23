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Android’in yeni özellikleri Google Asistan ile uyumlu olacak

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TEKNOLOJİ  | 23.07.2019 10:37 | Son Güncelleme

Bluetooth hızlı eşleştirme özelliği sayesinde Android işletim sistemi kullanan cihazlar son derece kullanışlı hale gelecek gibi görünüyor. Genel olarak Android’in bu yeni özelliklerine bakıldığında, kullanıcıların en çok memnun kalacağı bölümün şarj ve pil gösterimi olduğunu fark edebilirsiniz.

Android’in yeni özellikleri Google Asistan ile uyumlu olacak

Kablosuz kulaklıkların pil durumu ile ilgili bilgi almak normal şartlarda mümkün değil. Ancak Android’e gelen bu yeni özellikler sayesinde, hem batarya durumunu öğrenebilecek hem de pil ömrünüz hakkında daha detaylı bilgi alabileceksiniz. Böylece kablosuz kulaklarınız daha uzun süreli kullanım sağlayacak.

AirPods

KABLOSUZ KULAKLIKLAR HİÇBİR ŞEKİLDE KAYBOLMAYACAK

Kullanıcıların bu yeni özellikler ile ilgili en çok beğeneceği konulardan birisi de, cihazın kaybolduğunda artık bulunabilecek olması. Sizlere sunulacak “cihazımı bul” uygulaması sayesinde artık kablosuz kulaklıklar hiçbir şekilde kaybolmayacak. Ayrıca bu uygulamayı Google Asistan ile de kullanabileceksiniz.

Android tarafından getirilen bu yeni özellikler, Google Asistan uyumlu olacak. Bu sayede sanal asistan sizlere, pil durumundan cihazınızın yerine kadar hemen hemen her konuda yardımcı olabilecek. Eğer kablosuz kulaklık kullanıyorsanız, bu yeni özelliklerin sizler için ne anlam ifade ettiğini bizlere yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
android google asistan

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