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Android krizine yeni çözüm: Google Türk Telekom ile Türkiye’ye geliyor!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

ABD’li dev şirket Google ile Türkiye arasında çıkan Android krizine çözüm bulundu. İddialara göre, Google Türk Telekom ile anlaştı. Anlaşma gereği Google sunucularını Türkiye’ye taşıyacak. İşte anlaşmanın detayları.

Android krizine yeni çözüm: Google Türk Telekom ile Türkiye’ye geliyor!

Google Türkiye’den çekiliyor mu sorusu cevabını buldu. Rekabet Kurumu’ndan aldığı haksız rekabet cezası ile iş birliği yaptığı kurum ve şirketlere bir mektup göndererek Türkiye için Android lisansı dağıtmayı durduran Google, çözüme kavuşmak için çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Türkiye’den çekileceği dahi iddia edilen Google, şimdi ise Türk Telekom ile yaptığı bir anlaşma ile gündeme geldi ve bu gelişme bizleri oldukça sevindirdi.

GOOGLE TÜRK TELEKOM İLE ANLAŞTI

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Google, Telekom ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın detayları ise oldukça dikkat çekici. Zira anlaşmanın detaylarına göre Google, bazı sunucularını Türkiye’ye taşıyacak. Böylece daha önce Facebook ile Türkiye’de sunucu kurma anlaşması imzalayan ve bunun çalışmalarına başlayan Türk Telekom, Google için de çalışmalara başlayacak. Türk Telekom, Türkiye’nin 8 farklı merkezinde Google için sunucular kuracak ve çalışmaların ilk etabının bitmesi ile birlikte Google, Türkiye’deki trafiğinin yarısını bu sunuculardan yönetecek. 2021’de ise trafiğin %80’i bu sunuculardan yönetilecek.

GOOGLE REKABET KURUMU İLE ARASINDAKİ ANDROİD KRİZİNİ ÇÖZÜYOR MU?

Google Türk Telekom anlaşmasından anladığımız odur ki Rekabet Kurumu ile Google arasında çözüm odaklı görüşmeler sürüyor. Aniden yapılan Türk Telekom anlaşması da bu görüşmelerin bir meyvesi olabilir. Yakında Google’ın cezasının silineceğine dair bir açıklama ya da Google tarafından Android yasağının kalktığına dair bir duyuru görebiliriz.

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