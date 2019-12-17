Android krizine yeni çözüm: Google Türk Telekom ile Türkiye’ye geliyor!

Google Türkiye’den çekiliyor mu sorusu cevabını buldu. Rekabet Kurumu’ndan aldığı haksız rekabet cezası ile iş birliği yaptığı kurum ve şirketlere bir mektup göndererek Türkiye için Android lisansı dağıtmayı durduran Google, çözüme kavuşmak için çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Türkiye’den çekileceği dahi iddia edilen Google, şimdi ise Türk Telekom ile yaptığı bir anlaşma ile gündeme geldi ve bu gelişme bizleri oldukça sevindirdi.

GOOGLE TÜRK TELEKOM İLE ANLAŞTI



Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Google, Telekom ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın detayları ise oldukça dikkat çekici. Zira anlaşmanın detaylarına göre Google, bazı sunucularını Türkiye’ye taşıyacak. Böylece daha önce Facebook ile Türkiye’de sunucu kurma anlaşması imzalayan ve bunun çalışmalarına başlayan Türk Telekom, Google için de çalışmalara başlayacak. Türk Telekom, Türkiye’nin 8 farklı merkezinde Google için sunucular kuracak ve çalışmaların ilk etabının bitmesi ile birlikte Google, Türkiye’deki trafiğinin yarısını bu sunuculardan yönetecek. 2021’de ise trafiğin %80’i bu sunuculardan yönetilecek.