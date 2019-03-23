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Android kullanıcılarını daha özgür bir kullanım bekliyor

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TEKNOLOJİ  | 23.03.2019 08:43 | Son Güncelleme

Android kullanıcılarını kendisine bağımlı kılmasıyla yoğun eleştirilere tabi tutulan Google, bundan vazgeçecek. Kısa bir süre önce Avrupa Komisyonu tarafından rekor bir cezaya çarptırılarak 5 milyar Euro ödemek zorunda bırakılan şirket, artık daha temkinli davranıyor.

Android kullanıcılarını daha özgür bir kullanım bekliyor

Normal şartlarda Android kullanıcıları, Google arama motoruna adeta mecbur bırakılmıştı. Bunun haksız rekabete yol açacağını düşünen Avrupa Komisyonu, Google şirketinin uyardı ve kuruluş bu konuda önemli bir adım attı.

Google, anti-tröst kanunlarını çiğnememek için Android kullanıcılarına daha farklı arama motorlarının da olduğunu söyleyecek. Bu sayede bütün Android kullanıcıları Yandex veya bing gibi arama motorlarını kullanabilecek.

Son olarak şirket; Google Play, Chrome ve Search için ayrı ayrı lisanslar da aldı. Böylece Google’a alternatif başka uygulamaların olduğu kullanıcılara belirtilmiş olacak. Haksız rekabetin önüne geçmeye çalışan Avrupa Komisyonu, Google şirketini geçen hafta son bir kez daha ilkeli davranmaya çağırmıştı.

Şu an için yalnızca Avrupa’daki Android kullanıcıları bu haklardan yararlanabilecek. Önümüzdeki dönemlerde Google, Dünya genelinde ceza almamak için bu sistemi yaygınlaştırmayı düşünüyor. Ayrıca henüz, hangi arama motorlarının ek olarak önerileceği de kesinleşmiş değil.

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android Google

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