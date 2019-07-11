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Android tabanlı uygulamaların veri hırsızlığı için üretildiği ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 11.07.2019 09:11 | Son Güncelleme

Bu hafta gündeme bomba gibi düşen araştırma, Federal Ticaret Komisyonu tarafından gerçekleştirildi. 88.000 adet uygulamanın 1.325 tanesi sizlerin akıllı telefonundan gizli bir şekilde veri araklıyor. Üstelik bunlardan bazıları verilerinizi alırken izin bile istemiyor.

Android tabanlı uygulamaların veri hırsızlığı için üretildiği ortaya çıktı

Herhangi bir uygulama cep telefonunuza yüklendiği sırada sizlerden veri erişimi ile ilgili izin istenir. Eğer bu veri erişimine izin vermezseniz herhangi bir problem olmayacağına inanıyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Yapılan akademik araştırmada birçok uygulamanın izin istemediği ortaya çıktı.

Shutterfly ve Baidu gibi uygulamaların bile listede tehlikeli olarak işaretlenmesi büyük tepkiye yol açtı. Dolaylı yoldan değerlendirildiğinde Samsung Health ve Samsung Internet uygulamaları da tehlike yaratıyor. Tüm uygulamaların Baidu tarzı sistemler kullanması tehlikenin en önemli nedeni.

Yapılan akademik araştırmada 13 tane uygulama son derece tehlikeli bulundu. Bu uygulamalar, sizlerin diğer uygulamaları aracılığıyla tüm verilerinizi elde etmeye çalışıyor. Eğer Android kullanan cihazınızın uygulamalar ile ilgili problemine sizler de şahit olduysanız deneyimlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
anroid veri hırsızlığı

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