Mynet Trend

Android telefonlara önemli güvenlik güncellemesi!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 02.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Google, Nisan 2019 Android Güvenlik Güncellemesi adı altında telefon sahiplerine önemli bir güncelleme sundu. Şirketin her ay yaptığı gibi bu ay da pek çok güvenlik açığını giderdiği yeni güncelleme, bir yandan Google Sesli Asistan'ın bazı özelliklerinde iyileştirmeye giderken, diğer yandan da Google Pixel 2 telefonlarına da bazı yeni özellikler kazandırdı.

Android telefonlara önemli güvenlik güncellemesi!

Yayınlanan yeni güvenlik güncellemesi minör güvenlik sorunlarını ortadan kaldırırken Android telefonlarda kayda değer bir güvenlik açığı halihazırda bulunmadığı için güncellemenin 'hayati' bir fonksiyonu da bulunmuyor.

Google Pixel 3 model telefonlara bu güncellemenin yüklenmesiyle birlikte ise telefonun performansında kayda değer bir artış yaşanırken, önemli iyileştirmeler yapıldı. Google Asistan'ın sesle kilit açma özelliği, bir kısım Android telefonlarda ekran parlaması sorunu yaratırken, güncelleme bu sorunu da ortadan kaldırıyor.

Son olarak Google Pixel ve Pixel XL (ilk sürüm Google telefon modelleri) yapılan Nisan ayı güvenlik güncellemesiyle birlikte daha yüksek performansta çalışıyor.

Güncellemeyi henüz ekranında görmeyen kullanıcılar Google Developers sayfası üzerinden de süreci takip edebilir.

DHA

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
iPhone 11 ile ilgili detaylar geliyor! O sorun tarih olacakiPhone 11 ile ilgili detaylar geliyor! O sorun tarih olacak
Ve NASA'nın helikopteri gün yüzüne çıkıyorVe NASA'nın helikopteri gün yüzüne çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google android akıllı telefon güncelleme

En Çok Okunan Trend Haberler

O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'

O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'

Seçim heyecanı mizahla birleşti! Çok güleceksiniz

Seçim heyecanı mizahla birleşti! Çok güleceksiniz

41 saniyede bir Volkswagen Golf satılıyor!

41 saniyede bir Volkswagen Golf satılıyor!

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken...

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone 11 ile ilgili detaylar geliyor! O sorun tarih olacak

iPhone 11 ile ilgili detaylar geliyor! O sorun tarih olacak

Mars Helikopteri sonunda hazır hale geldi

Ve NASA'nın helikopteri gün yüzüne çıkıyor

Google Plus kapanıyor!

Google'ın uygulamasının fişi çekildi! Kapanıyor

Netflix’e Nisan ayında gelecek dizi ve filmler!

İşte Netflix'in yeni dizi ve filmleri!

Fortnite 8.20.1 güncellemesi ile düzeltilen hatalar!

Fortnite 8.20.1 güncellemesi ile düzeltilen hatalar!

Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nde son durum nedir?

Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nde son durum nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.