Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan’ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu. İhbarı yapan Özgür Tarhan, sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve anestezi ilaçları bulundu. Savcılık sorgusunda, Karamanın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak genç kıza ilaçları verdiğini, ’propofol’ etken maddeli anestezi ilacı kendisinin vermediğini söyleyen Özgür Tarhan, ’tasarlayarak öldürmek’ suçundan tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Özgür Tarhan hakkında, ’tasarlayarak adam öldürme’ suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, otopsi raporlarında Ayşe Karaman’ın ölümüne ’propofol’ÿetken maddeli ilacın neden olduğunun anlaşıldığı, her ne kadar şüphelinin, Karaman’a ilacı kendisinin vermediğini söylese de damar yolu açtığını itiraf ettiği belirterek şu değerlendirme yapıldı: