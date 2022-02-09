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Angelina Jolie Afgan kadının mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı

09.02.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, sosyal medya hesabından Afgan bir kadının mektubunu takipçiler ile paylaştı. Angelina Jolie, mektubu paylaşmasının ardından "Lütfen Afganistan'da olup biteni takip edin" sözleri ile takipçilerinden duyarlı olmasını istedi.

Angelina Jolie Afgan kadının mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hollywood'un yıldızı Angelina Jolie, Afgan bir genç kızdan aldığını söylediği, mektubu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

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Jolie, Instagram hesabından 'Bu mektubu bana #Afganistan'dan genç bir kadın gönderdi. Kimliğini saklıyorum, Taliban iktidarı ele geçirdiğinden beri okula dönemedi.' ifadelerini kullandı.

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İşte Jolie'nin mektuptan paylaştığı alıntılar; "Kadınların konuşma veya söz söyleme hakları yokmuş gibi hissediyorum. Kadının hakları ellerinden alınıyor ve ülkede hiçbir şey yapmalarına izin verilmiyor.

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Taliban birkaç hafta önce kadın hakları ve özgürlük talebi için sesini yükselten iki kadını gözaltına aldığında, sonun geldiğini ve kız olduğum için bir daha asla dışarı çıkamayabileceğimi, hatta konuşamayabileceğimi düşündüm."
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Ünlü oyuncu, "Lütfen Afganistan'da olup biteni takip edin" diyerek takipçilerine seslendi.


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Angelina Jolie
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