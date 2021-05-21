Angelina Jolie arılarla poz verdi: 18 dakika öylece durdu

45 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie, üzerine konan arılara hiç tepki vermeden tam 18 dakika boyunca kamera karşısında durdu.

Jolie'nin, Dan Winters'a poz verdiği çekim bir stüdyoda gerçekleştirildi. Karanlıkta yapılan çekimde Jolie dışında bütün set ekibi, arı sokmasına karşı koruyucu kıyafet giydi.

ARICILIK PROJESİ

Jolie'nin katıldığı bu çalışma, Fransa'nın Provence bölgesinde başlayacak olan bir çalışmanın tanıtımı için gerçekleştirildi. Bu çalışma kapsamında bölgede, 5 yıl içinde 50 kadının arıcı olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. 2 bin 500 arı kovanı oluşturup 125 milyon arı yetiştirmek de projenin hedefleri arasında yer alıyor.

KADINLAR ARICI OLARAK EĞİTİLECEK

Angelina Jolie de bu çalışmaların her adımını yakından takip edecek. Ünlü yıldız, dünyanın farklı ülkelerinden bu programa katılacak olan kadınlarla tanışmaktan memnuniyet duyduğunu ve onlarla tanışmayı dört gözle beklediğini söyledi. Jolie, haziran ayında başlayacak olan eğitim çalışmasının, kadınların bağımsızlıklarını ve geçim kaynaklarını güçlendirmesini umduğunu da sözlerine ekledi.