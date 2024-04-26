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Cem Yılmaz'dan Burhan Bayar'a 30 bin dolarlık hediye!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.04.2024 13:38
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Başta Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses olmak üzere onlarca kişiden dinlediğimiz yüzlerce şarkının bestekarı Burhan Bayar katıldığı bit programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Cem Yılmaz'ın kendisine 30 bin dolarlık hediyesinden bahsetti.

Cem Yılmaz'dan Burhan Bayar'a 30 bin dolarlık hediye!

Müslüm Gürses’in çocukluk arkadaşı, İbrahim Tatlıses’in altın yıllarının mimarı, Orhan Gencebay’dan Ferdi Tayfur’a, Emrah’tan Ahmet Kaya’ya, Sezen Aksu’dan Mazhar Alanson’a sayısız sanatçının aranjörü Burhan Bayar, Sibel Arna'nın Youtube'da yayınlanan 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk oldu.

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burahn bayar

Burhan Bayar katıldığı bir programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Cem Yılmaz'ın kendisine 30 bin dolarlık hediyesinden bahsetti.

sibelarna

Stüdyosundaki iki büyük profesyonel kayıt aletini Cem Yılmaz'ın hediye ettiğini söyleyen Bayar, tanesi 15-16 bin dolar olan cihazlar için teşekkür etti.

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Cem Yılmaz burhan bayar İbrahim Tatlıses
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