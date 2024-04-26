Cem Yılmaz'dan Burhan Bayar'a 30 bin dolarlık hediye!

Müslüm Gürses’in çocukluk arkadaşı, İbrahim Tatlıses’in altın yıllarının mimarı, Orhan Gencebay’dan Ferdi Tayfur’a, Emrah’tan Ahmet Kaya’ya, Sezen Aksu’dan Mazhar Alanson’a sayısız sanatçının aranjörü Burhan Bayar, Sibel Arna'nın Youtube'da yayınlanan 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk oldu.

Burhan Bayar katıldığı bir programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Cem Yılmaz'ın kendisine 30 bin dolarlık hediyesinden bahsetti.

Stüdyosundaki iki büyük profesyonel kayıt aletini Cem Yılmaz'ın hediye ettiğini söyleyen Bayar, tanesi 15-16 bin dolar olan cihazlar için teşekkür etti.