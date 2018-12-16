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Angelina Jolie: Brad oğlum Pax’i hiçbir zaman istemedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.12.2018 16:40 | Son Güncelleme

Boşanma davaları süren Angelina Jolie ile Brad Pitt’in ayrılmalarında ikinci evlat edindikleri oğulları Pax’in etkili olduğu ileri sürüldü. Jolie’nin mahkemede, “Brad oğlum Pax’i hiçbir zaman istemedi” dediği iddia edildi.

Angelina Jolie: Brad oğlum Pax’i hiçbir zaman istemedi

İki yıl önce ayrılan ancak velayet konusunda anlaşmaya varamadıkları için boşanma davaları sonuçlanmayan Amerikalı ünlü oyuncu çift Angelina Jolie ile Brad Pitt hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Çiftin üçü evlatlık olmak üzere altı çocuğu, mahkeme süresince geçici olarak Jolie’ye verilmişti.

Jolie’nin, boşanma davası sırasında “Brad oğlumuz Pax’ı evlat edinmeyi hiç istemedi” dediği ortaya çıktı.

BOŞANMANIN EN BÜYÜK SEBEBİ...

Boşanma sürecini çok sert yaşayan ikilinin ayrılığındaki en büyük nedenlerden birinin evlatlık oğulları Pax olduğu yazıldı.

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US Magazine’de yer alan habere göre Pax’in evlat edinilme sürecinde Pitt oldukça sinirliydi.

Pitt ile Pax’in ilişkisinin hiçbir zaman iyi olmadığını söyleyen çifte yakın kaynaklar, “Brad Pitt, Pax ile ilişkisindeki sorunları gidermeye yatkın olmadığını kabul etti” dedi.

Jolie’nin 3 yaşındayken Vietnam’dan evlat edindiği Pax şimdi 15 yaşında.

İkilinin ayrıca Maddox (17), Zahara (13), Shiloh (12), ikizler Knox ve Vivienne (10) adlarında çocukları bulunuyor.

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Angelina Jolie Angelina Jolie ve Brad Pitt brad pitt

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