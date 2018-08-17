Angelina Jolie, Brad Pitt ile çocuklarının arasını bozuyor iddiası

Hollywood’un ünlü yıldızlarından Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanma süreci, gündemden düşmüyor.

Aktörün, özel hayatlarıyla ilgili bazı detayların ortaya çıkmasını ‘iğrenç’ bulduğunu açıklamasının ardından, ilginç detaylar gelmeye devam ediyor.

TMZ’in haberine göre, üçü biyolojik üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunan çiftten Jolie’nin, Pitt ile çocuklarının aralarını açtığı iddia edildi.

Jolie’nin minikler üzerinde baskı yarattığı, eski eşiyle görüşmelerine engel olmadığı, fakat babanın iletişime geçmekte zorlandığı öne sürüldü.

Üç oğlunun Pitt’le görüşmek istemediği belirtilirken, Los Angeles’ta bulunan çocukların, babalarıyla daha fazla vakit geçirmeleri gerektiği kararına varıldı.

