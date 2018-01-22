Angelina Jolie, Brad Pitt ile neden ayrıldıklarını açıkladı

Angelina Jolie, "Geçtiğimiz 10 yıl içinde önce annemi kanserden kaybettim. Sonra kendim kanser korkusu yaşadım. Bu yüzden önce göğüslerimi, sonra yumurtalıklarımı ve rahmimi aldırdım. Bütün bu süreç gerçekten çok zordu. Söylemesi bile kalp kırıcı ama tüm bu yaşananlar bizim Brad ile yollarımızı ayırmamıza neden oldu" dedi.

42 yaşındaki, 6 çocuk annesi oyuncu, Brad Pitt ile birlikte kamera karşısına geçtikleri ‘By the Sea’ adlı filmin ilişkilerini düzeltmek için son bir şans olduğunu ama bunu da kaçırdıklarını ifade etti.

Jolie, Pitt ile tanışıp birbirlerine aşık oldukları 'Mr. & Mrs. Smith' filmine gönderme yaparak, "Birlikte çalışırken tanıştık, sonra da birlikte çalıştık. Sanırım bu, bizim iletişim kurabilmemiz için iyi bir yol oldu. Aslında bazı açılardan öyleydi, ama bazı açılardan da tam tersi" ifadelerini kullandı.

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