Angelina Jolie'den Brad Pitt'e velayet şoku!

Altı çocuklarının reşit olmayan beşi için davalık olan Hollywood yıldızları Angelina Jolie ile Brad Pitt, velayet konusunda uzlaşamıyor.

Ünlü aktör, ortak velayet kararı alan hakimin geri alınması için temyize gitmişti. Ancak bu başvurusu reddedildi.

Mahkeme, hakimin Pitt'in avukatlarıyla ticari ortaklığı olmasının doğru olmadığını belirtti.

"OYUNBOZANLIKLARINA GÖZ YUMACAK"

Brad Pitt'in avukatı Theodore J. Boutrous Jr.'ın mahkemeye sunduğu 87 sayfalık raporda, Hakim John Ouderkirk'ün görevden alınmasını topa tutmuş ve alt mahkemenin kararının çocuk velayeti davalarını kaybeden tarafları ödüllendireceğini ve oyunbazlıklarına göz yumacağını öne sürmüştü.



