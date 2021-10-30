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Angelina Jolie'den Brad Pitt'e velayet şoku!

30.10.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü ABD'li aktör Brad Pitt (57) ile evlilikleri 2019 yılında olaylı şekilde sona eren Angelina Jolie (46) arasındaki velayet savaşı sürüyor.

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e velayet şoku!

Altı çocuklarının reşit olmayan beşi için davalık olan Hollywood yıldızları Angelina Jolie ile Brad Pitt, velayet konusunda uzlaşamıyor.

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Ünlü aktör, ortak velayet kararı alan hakimin geri alınması için temyize gitmişti. Ancak bu başvurusu reddedildi.

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Mahkeme, hakimin Pitt'in avukatlarıyla ticari ortaklığı olmasının doğru olmadığını belirtti.

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"OYUNBOZANLIKLARINA GÖZ YUMACAK"

Brad Pitt'in avukatı Theodore J. Boutrous Jr.'ın mahkemeye sunduğu 87 sayfalık raporda, Hakim John Ouderkirk'ün görevden alınmasını topa tutmuş ve alt mahkemenin kararının çocuk velayeti davalarını kaybeden tarafları ödüllendireceğini ve oyunbazlıklarına göz yumacağını öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie Brad Pitt
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