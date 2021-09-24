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Angelina Jolie ile Brad Pitt’in mal paylaşımı savaşında yeni cephe

24.09.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının velayeti için beş yıldır anlaşamayan Angelina Jolie ile Brad Pitt bu kez Güney Fransa'daki Miraval Şatosu için karşı karşıya geldi.

Angelina Jolie ile Brad Pitt’in mal paylaşımı savaşında yeni cephe

Kavgalı ayrılan Angelina Jolie (46) ve Brad Pitt (57) şimdi de Fransa’daki şatoları için hukuk mücadelesi veriyor. İddiaya göre Jolie şatodaki hissesini satmaya çalıştı. Ancak Pitt’in karşı çıkma veya kar elde etme haklarını yok saydı. Bunun üzerine 57 yaşındaki oyuncu 164 milyon dolarlık şatoda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Jolie’ye dava açtı.

ALMAN MODEL İLE ZİYARET

Geçen yıla kadar dönem dönem görüşen eski çiftin Güney Fransa'daki Miraval Şatosu için karşı karşıya gelmesinin arkasında başka nedenler olduğu konuşuluyor. Nitekim Pitt'in, Alman model Nicole Poturalski ile geçen eylülde şatoda görüntülenmesi Jolie açısında bardağı taşıran son damla olmuş ve ikili terapiste gitmeyi bırakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie Brad Pitt
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