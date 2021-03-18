MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Angelina Jolie kanıtlarım var dedi: 'Brad Pitt şiddet uyguluyordu'

Angelina Jolie kanıtlarım var dedi: 'Brad Pitt şiddet uyguluyordu'

18.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin popüler çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt’in olaylı boşanma davası devam ediyor. Angelina Jolie'nin, Brad Pitt'in şiddet uyguladığına dair kanıtı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Angelina Jolie kanıtlarım var dedi: 'Brad Pitt şiddet uyguluyordu'

Angelina Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Altı çocuk annesi Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi.

Başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanışıp 2014'te evlenen ve 2 yıl sonra ayrılık kararı alan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, çocukların velayeti nedeniyle zorlu geçen boşanma süreci henüz tamamlanmadı.

ANGELİNA JOLİE MAHKEMEYE DİLEKÇE VERDİ

The Blast sitesinin aktardığına göre Jolie mahkemeye sunduğu 12 Mart tarihli yeni belgelerde 'aile içi şiddete yönelik kanıt sunmaya hazır ve istekli olduğunu' ifade etti. Jolie aynı gün henüz reşit olmayan çocuklarının ifadesinin alınabilmesi için de bir dilekçe verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'
Yağmur Sarnıç'tan Seren Serengil'e ağza alınmayacak hakaretlerYağmur Sarnıç'tan Seren Serengil'e ağza alınmayacak hakaretler
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie Brad Pitt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Sevilen dizi için final kararı!

Sevilen dizi için final kararı!

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Diğer Haberler

Yağmur Sarnıç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Emre Aşık'ın eski eşinin hayat hikâyesi...

Yağmur Sarnıç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Seren Serengil kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Yağmur Sarnıç Seren Serengil’e ne dedi?

Yağmur Sarnıç'tan Seren Serengil'e ağza alınmayacak hakaretler

Serdar Ortaç kimdir ve kaç yaşında? İşte Serdar Ortaç'ın hayat hikayesi

Serdar Ortaç hakkında merak edilenler

Şeyma Subaşı'nın burnunun görüntüsü sosyal medyanın dilinde

Burnunun son hali sosyal medyanın dilinde

Eski modelden şoke eden hareket: Evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Karısının sevgilisiyle mesajlaştı! Müge Anlı'da yine bomba anlar yaşandı

Müge Anlı şok üstüne şok yaşadı! Karısının sevgilisiyle mesajlaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.