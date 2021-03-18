Angelina Jolie kanıtlarım var dedi: 'Brad Pitt şiddet uyguluyordu'

Angelina Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Altı çocuk annesi Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi.

Başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanışıp 2014'te evlenen ve 2 yıl sonra ayrılık kararı alan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, çocukların velayeti nedeniyle zorlu geçen boşanma süreci henüz tamamlanmadı.

ANGELİNA JOLİE MAHKEMEYE DİLEKÇE VERDİ

The Blast sitesinin aktardığına göre Jolie mahkemeye sunduğu 12 Mart tarihli yeni belgelerde 'aile içi şiddete yönelik kanıt sunmaya hazır ve istekli olduğunu' ifade etti. Jolie aynı gün henüz reşit olmayan çocuklarının ifadesinin alınabilmesi için de bir dilekçe verdi.



