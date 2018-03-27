Angelina Jolie’nin yeni sevgilisi kim?

Brad Pitt’ten ayrılan Angelina Jolie’nin yeniden aşık olduğu iddia edildi.

42 yaşındaki Oscar’lı oyuncunun bir emlak komisyoncusuyla birlikte olduğu öne sürüldü.

Entertainment Tonight’ın haberine göre Eylül 2016’da Brad Pitt’e boşanma davası açan Jolie, yeni sevgilisiyle ilişkisini basına görünmeden yaşamak için özen gösteriyor.

YENİ SEVGİLİ BİRAZ YAŞLI

Jolie’nin “birisiyle görüştüğünü” söyleyen kaynaklar, yeni sevgiliyi “yakışıklı” ve “Jolie’ye göre daha yaşlı” olarak tarif etti. Ünlü biri olmadığı belirtilen yeni sevgilinin zenginler listesinde yer alan isimlerden de olmadığı öne sürüldü.

Los Angeles’ta yaşayan Jolie’nin zamanının çoğunu altı çocuğu Maddox (16), Zahara (13), Pax (14), Shiloh (11), ikizler Knox ve Vivienne (9) ile geçirdiği biliniyor.

Pitt ile boşanma davası halen süren Jolie, ayrılık sonrası zor bir dönem yaşadığını itiraf etmişti. Her ne kadar Jolie ve Pitt çiftinin yeniden bir araya gelmesi beklense de çifte yakın kaynaklar bunun asla gerçekleşmeyeceğini söylemişti.

BRAD PİTT ESKİ EŞİNE Mİ DÖNDÜ

Çocuklarıyla birlikte terapi gören Jolie ve Pitt, geçici velayet anlaşmasına varmış, boşanma sonuçlanıncaya kadar çocukların Jolie ile yaşamasına karar verilmişti.

Öte yandan Brad Pitt için de yeniden eski eşi Jennifer Aniston’la birlikte olmaya başladığı söylentileri ortaya çıkmıştı.