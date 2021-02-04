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Angelina Jolie, Those Who Wish Me Dead ile dönüyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.02.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Angelina Jolie, Those Who Wish Me Dead ile dönüyor

Angelina Jolie’nin başrolünü üstlendiği gerilim filmi Those Who Wish Me Dead, 14 Mayıs tarihinde vizyona girecek.

Angelina Jolie’nin başrolünü üstlendiği neo-Western filmi Those Who Wish Me Dead, 14 Mayıs tarihinde vizyonda olacak. Warner Bros.’un 2021 planlarının bir parçası olarak film hem sinemalarda hem de HBO Max'te gösterime girecek. Michael Koryta’nın aynı adlı 2014 romanından uyarlanan film, Montana’nın vahşi doğasında çıkan bir orman yangını ortasında geçen, kadın odaklı bir Western olarak tanımlanıyor.

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THOSE WHO WİSH ME DEAD HAKKINDA

Bir genç, bir cinayete tanık olduğunda, kendisini Montana vahşi doğasında suikastçılar tarafından takip edilirken bulur. Onu korumakla görevli bir hayatta kalma uzmanı olmasına rağmen, orman yangını hepsini yok etmekle tehdit eder. Taylor Sheridan, filmi daha önce Charles Leavitt ve Koryta tarafından uyarlanan senaryodan yönetecek.

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Filmin başrollerinde Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Tyler Perry, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Medina Senghore, Finn Little, Jake Weber, James Jordan ve Tory Kittles yer alıyor.

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