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Tom Cruise’un takıntılı halleri Görevimiz Tehlike 7 çekimlerini kabusa çevirdi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 01.02.2021 08:57 | Son Güncelleme:
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Tom Cruise’un takıntılı halleri Görevimiz Tehlike 7 çekimlerini kabusa çevirdi

Görevimiz Tehlike 7’nin setinde yaşadığı sinir krizi ile manşetlerden düşmeyen Tom Cruise hakkında konuşan bazı kaynaklar: "Takıntılı Tom Cruise yüzünden çekimler kabusa döndü"

Tom Cruise’un pandemi şartlarında devam ettiği Görevimiz Tehlike 7’nin çekimlerinde yaşanan olaylar silsilesi yüzünden set çalışanları bir hayli yıpranmış durumda.

Çekimlerin gidişatına dair bilgi veren kaynaklar sette Tom Cruise yüzünden "morallerin gerçekten düştüğünü" söyledi.

Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) serisinin yeni filminin çekimleri serinin isminin hakkını veriyor gibi görünüyor.

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Page Six'in haberine göre serinin 7. filminin yapımında çalışan kaynaklar, Hollywood yıldızı Tom Cruise'un "kabus" olmaya devam ettiğini söyledi. Kaynaklardan biri şu ifadeleri kullandı:

"Birçoğumuz daha fazla kayba neden olmadan durmayı, bazı şeyleri bir süreliğine bırakıp sonra elimizden geldiğince toparlamayı çok isteriz. Ancak (Cruise) bitirmeye tamamen takıntılı ve hiçbir şey onu durduramaz."

Kaynak ayrıca şu ifadeleri ekledi:

"O en azimli kişi. Etkileyici olsa da bu bir kabus."

Çekimler Birleşik Krallık'tan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşındıktan sonra ekip açısından tek sorunun Tom Cruise olmadığı belirtildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok Ortadoğu ülkesi ve Birleşik Krallık arasındaki direk uçuşların askıya alınması, ekibin evlerine ne zaman döneceğine dair endişeleri artırdığı belirtildi.

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Kaynak pek çoğu kaçınılmaz olan bu koşulların çekimleri gerçek bir kabus gibi hissettirmeye başladığını söyledi.

Şu anda her şey aleyhimizeymiş gibi geliyor ve moraller gerçekten düşük.

Tom Cruise daha önce koronavirüs tedbirlerine uymayan birkaç ekip üyesi nedeniyle yaşadığı öfke patlamasıyla gündeme gelmişti.

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