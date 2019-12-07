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Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh cinsiyet değiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 10:16 | Son Güncelleme

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, cinsiyet değiştirmek için tedavi görmeye başladığı iddia edildi.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh cinsiyet değiştiriyor

Bir zamanlar Hollywood’un en gözde çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt’in 13 yaşındaki kızları Shiloh, cinsiyet değişikliği için hormon tedavisine başladı. Küçük yaşlarından beri erkek gibi giyinip, saçlarını da erkek gibi kestiren Shiloh, kendisine John adını vermişti. Cinsiyet değişikliği tamamlandıktan sonra yine Shiloh Nouvelle Jolie Pitt adını kullanacağı söyleniyor.

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Daha önce verdikleri röportajlarda Jolie-Pitt çifti, kızlarının böyle bir karar alması durumunda onu sonuna kadar destekleyeceklerini açıklamış, kızlarının Shiloh olarak değil John adıyla çağrılmak istediğini de belirtmişti.

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Jolie kızının bu değişimini yine bir röportajında, “O erkek gibi giyinmekten hoşlanıyor. Erkek olmak istiyor, o yüzden saçlarını kestirdik. O erkek kardeşlerinden biri olduğunu düşünüyor. Ne Brad ne de ben onun nasıl hissedip nasıl davranacağını söylemek istemiyoruz. Shiloh ait olduğu yeri kendisi bulmalı” demişti.

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Angelina Jolie brad pitt shiloh

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yuhhhhhhhh
Angelina'nın amacı da buydu zaten!! O kızcağızı bile isteye öyle büyüttü; neymiş, homofobik olanlara karşı...!!!
Yazık daha 13 yaşında aklı bari bile değil iken bu kararı nasıl kendi verebilir. Yazık ki yazık insan daha fazla para kazanmak için bu yapılır mı be.
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