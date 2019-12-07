Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh cinsiyet değiştiriyor

Bir zamanlar Hollywood’un en gözde çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt’in 13 yaşındaki kızları Shiloh, cinsiyet değişikliği için hormon tedavisine başladı. Küçük yaşlarından beri erkek gibi giyinip, saçlarını da erkek gibi kestiren Shiloh, kendisine John adını vermişti. Cinsiyet değişikliği tamamlandıktan sonra yine Shiloh Nouvelle Jolie Pitt adını kullanacağı söyleniyor.

Daha önce verdikleri röportajlarda Jolie-Pitt çifti, kızlarının böyle bir karar alması durumunda onu sonuna kadar destekleyeceklerini açıklamış, kızlarının Shiloh olarak değil John adıyla çağrılmak istediğini de belirtmişti.

Jolie kızının bu değişimini yine bir röportajında, “O erkek gibi giyinmekten hoşlanıyor. Erkek olmak istiyor, o yüzden saçlarını kestirdik. O erkek kardeşlerinden biri olduğunu düşünüyor. Ne Brad ne de ben onun nasıl hissedip nasıl davranacağını söylemek istemiyoruz. Shiloh ait olduğu yeri kendisi bulmalı” demişti.

