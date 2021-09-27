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Angelina Jolie ve The Weeknd aşkı şaşırttı! Akşam yemeğinde yakalandılar

27.09.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Angelina Jolie ile The Weeknd, bir kez daha akşam yemeğinde buluştu. Çiftin restoran çıkışında yan yana fotoğraf vermekten kaçınmaması, aşk yaşadıkları iddiasını güçlendirdi. Angelina Jolie ve The Weeknd aşkı sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.

Angelina Jolie ve The Weeknd aşkı şaşırttı! Akşam yemeğinde yakalandılar

Temmuz ayında Los Angeles'taki bir restorandan birlikte çıkarken görüntülenen Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie ile Bella Hadid'in eski aşkı şarkıcı The Weeknd, yeniden akşam yemeğinde görüldü.

Magazin basınının romantik akşam yemeği olarak nitelendirdiği buluşma, Santa Monica’da Giorgio Baldi adlı restoranda gerçekleşti. 46 yaşındaki altı çocuk annesi oyuncu ile 31 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, lüks İtalyan restoranında iki buçuk saat kadar kaldı.

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Restorana ayrı ayrı gelen ikili, çıkışta birlikte görüntü vermekten kaçınmadı. İkili, paparazzilerin flaşları patlarken The Weeknd’in otomobilinin getirilmesini bekledi. Daily Mail’in haberine göre, aynı otomobile binen Jolie ve The Weeknd, ünlü şarkıcının Bel-Air’deki 70 milyon dolarlık evine gitti.


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Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie The Weeknd
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